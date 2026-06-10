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Thời sự Xã hội

Va chạm trên Quốc lộ 1, một người tử vong

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Cú va chạm giữa xe tải và xe bồn trên Quốc lộ 1 khiến người đàn ông tử vong tại chỗ

Ngày 10-6, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 khiến một người tử vong.

Va chạm trên Quốc lộ 1, một người tử vong - Ảnh 1.

Xe tải biến dạng sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Mạng xã hội

Trước đó, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 9-6, tại Km 782 Quốc lộ 1 đoạn qua xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị), ông Phạm Ngọc Minh (SN 1977, ngụ tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe tải BKS 89H-027.xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc, chở theo ông P.N.M (SN 1979, ngụ tỉnh Hưng Yên).

Khi đến địa điểm trên, xe tải bất ngờ tông vào phía sau xe bồn BKS 74C-087.xx do ông Nguyễn Đình Vũ (SN 1992, ngụ tỉnh Quảng Trị) điều khiển, dẫn đến tai nạn giao thông.

Hậu quả, ông P.N.M tử vong ngay tại chỗ, đầu xe tải bị biến dạng.

Qua kiểm tra ban đầu, tài xế Vũ và Minh đều không có nồng độ cồn.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bồn lùi không đúng quy định dẫn đến va chạm với xe tải.

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