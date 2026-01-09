Valverde tỏa sáng, Real Madrid vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha

Vượt qua đối thủ cùng thành phố đã là kỳ tích, nhưng qua đó thiết lập nên màn đại chiến "El Clásico" với Barcelona ở chung kết Siêu cúp và đứng trước cơ hội đăng quang đến lần thứ 14 thực sự là hạnh phúc lớn lao đối với Real Madrid.



Thủ quân Federico Valverde mở tỉ số cho Real Madrid bằng cú sút phạt thần sầu

Trước giờ bóng lăn tại sân King Abdullah Sports City ở Jeddah (Ả Rập Saudi), HLV Xabi Alonso cảnh báo Atlético rằng họ sẽ được chứng kiến phiên bản mạnh nhất của Real Madrid. Mọi phát biểu sẽ chỉ để tham khảo nếu các cầu thủ không thể biến thành thực tế trên sân.

Federico Valverde ngay phút thứ 2 đã biến tuyên bố của HLV trưởng thành đòn trừng phạt. Tiền vệ người Uruguay thực hiện cú sút phạt như trái phá từ cự ly khoảng 35 m, găm thẳng bóng vào nóc lưới trong sự bất lực của thủ môn Jan Oblak, mở tỉ số cho Real Madrid.

Real Madrid vây hãm phần sân Atletico

Bị dẫn bàn sớm, đoàn quân của HLV Diego Simeone đáp trả khá tốt và dần giành lại thế trận. Tuy nhiên, trong lúc mải mê tìm đường vào khung thành đối phương, Atlético suýt phải trả giá ở phần sân nhà.

Từ một pha phản công nhanh, Rodrygo xâm nhập vòng cấm, loại bỏ hậu vệ Atlético trước khi cứa lòng hiểm hóc, nhưng thủ môn Oblak kịp thời cứu thua.

Thibaut Courtois có ngày làm việc vất vả

Sau nửa giờ thi đấu, Atlético mới thực sự buộc Thibaut Courtois phải làm việc khi cú sút xa của Álex Baena bị thủ thành người Bỉ đẩy ra. Từ quả phạt góc sau đó, Courtois tiếp tục trổ tài với pha phản xạ xuất sắc, cản phá cú đánh đầu lái bóng của Alexander Sørloth.

Đáng tiếc cho Atlético khi chỉ ít giây sau, tiền đạo người Na Uy lại đánh đầu vọt xà từ cự ly gần dù không bị ai kèm.

Bước sang hiệp hai, dù Atlético chơi lấn lướt hơn, sự thiếu sắc bén khiến họ phải trả giá. Phút 55, Valverde kiến tạo để Rodrygo bứt tốc, vượt qua pha truy cản hời hợt của Robin Le Normand rồi dứt điểm gọn gàng nâng tỉ số lên 2-0 cho Real Madrid.

Rodrygo mừng sinh nhật 25 bằng bàn nâng tỉ số lên 2-0

Tuy nhiên, lợi thế hai bàn của Los Blancos chỉ tồn tại vỏn vẹn 3 phút. Phút 58, Sørloth bật cao trong vòng cấm, đánh đầu chuẩn xác từ đường treo bóng khó chịu của Giuliano Simeone, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Atlético.

Alexander Sørloth rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Atletico nhưng không đủ cho màn ngược dòng

Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực không ngừng của Atlético nhằm tìm bàn gỡ hòa. Courtois tiếp tục cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm ở góc gần của Sørloth, còn pha "ngả bàn đèn" của Antoine Griezmann ở cuối trận cũng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Real Madrid hẹn Barcelona ở chung kết

Chung cuộc, Atlético bất lực trong việc xuyên thủng hàng thủ Real Madrid và chấp nhận bị loại, đánh dấu lần thứ ba trong bốn mùa gần nhất dừng bước ở bán kết Supercopa.

Với chiến thắng này, Real Madrid sẽ gặp Barcelona ở trận chung kết, tái hiện lại trận đấu mùa trước – nơi họ từng thua đậm 2-5, kết quả mà thầy trò Xabi Alonso chắc chắn không muốn lặp lại.