Thể thao

Văn Anh Tuấn giành HCĐ quốc tế đầu tiên cho cầu lông người khuyết tật Việt Nam

Quốc An - Ảnh: BWF

(NLĐO) - Văn Anh Tuấn kết hợp với tay vợt Bangladesh đã giành tấm HCĐ tại Giải Nhật Bản Para Badminton International 2025 ở nội dung đôi nam khuyết tật (SU5).

Vận động viên cầu lông người khuyết tật Việt Nam Văn Anh Tuấn (26 tuổi) đã giành tấm huy chương đồng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp tại Giải Nhật Bản Para Badminton International 2025 thuộc hệ thống Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF), đánh dấu cột mốc đáng nhớ trên hành trình thể thao của anh.

Tấm huy chương đến từ nội dung đôi nam hạng SU5 (Standing Upper 5) - dành cho các vận động viên đứng thi đấu, có khuyết tật nhẹ ở chi trên theo phân hạng của BWF. Lần đầu tiên đứng cặp cùng Mohammad Ali Imam (Bangladesh), Văn Anh Tuấn đã thể hiện phong độ ấn tượng khi cùng đồng đội vượt qua vòng bảng để giành quyền vào bán kết.

Ở bán kết, dù nỗ lực hết mình, Tuấn và đồng đội để thua trước Đương kim Á quân nội dung này là Hardik Makkar - Ruthick Ragupathi (Ấn Độ) với tỉ số 10-21, 18-21, qua đó nhận huy chương đồng.

Văn Anh Tuấn giành HCĐ giải quốc tế đầu tiên cho VĐV khuyết tật cầu lông Việt Nam - Ảnh 1.

Anh Tuấn (thứ 2 từ phải) và đồng đội giành tấm HCĐ tại giải cầu lông quốc tế

Tại vòng bảng thuộc bảng B, cặp đôi Tuấn và Imam thắng thuyết phục bộ đôi Michael Simpkins (Úc) và Thomas Slade (New Zealand) trong hai set đấu (21-13, 21-8), chỉ chịu thua trước Fang Jen-Yu và Pu Gui Yu (Đài Bắc Trung Hoa), những người sau đó cũng giành HCĐ hạng ba chung cuộc khi để thua bộ đôi vô địch từ Malaysia.

Sau giải đấu tại Nhật Bản, Văn Anh Tuấn sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 2025), tổ chức tại Korat (Thái Lan).

Giải đấu này được kỳ vọng sẽ là bước đệm để Anh Tuấn tiếp tục mang vinh quang về cho thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Tin liên quan

Truyền lửa đam mê pickleball cho người khuyết tật

Truyền lửa đam mê pickleball cho người khuyết tật

(NLĐO) - Với mục đích thể thao là liều thuốc tinh thần, gắn kết và chữa lành, anh Huỳnh Công Sơn đã mang Pickleball đến với cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.

Chuyện tình của đôi vợ chồng đường bơi khuyết tật

(NLĐO) – Phía sau những huy chương của đôi VĐV khuyết tật Diệp Mẫn và Thành Đạt là cả một hành trình vượt lên nghịch cảnh, gắn kết bởi tình yêu và khát vọng.

Thùy Linh lần thứ 3 trong năm góp mặt ở chung kết giải cầu lông Super 300

(NLĐO) - Thắng đối thủ Nhật Bản, Thùy Linh vào chung kết Giải Cầu lông Hàn Quốc Masters và có lần thứ 3 trong năm góp mặt ở chung kết một giải Super 300.

BWF Văn Anh tuấn cầu lông người khuyết tật Việt Nam
