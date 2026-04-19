HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ván cờ phụ trong trận cờ chính

NGẢI SA

Phía Mỹ phải lụy Iran trong ván cờ phụ ở Lebanon vì bế tắc về giải pháp cho chương trình hạt nhân Iran và eo biển Hormuz

Vài ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran hết hạn, Israel và Lebanon đạt thỏa thuận ngừng giao tranh trong 10 ngày. Mục đích của động thái này là tạo điều kiện cho đàm phán hướng tới giải pháp chính trị hòa bình giúp chấm dứt hoàn toàn chiến sự ở Trung Đông. Thỏa thuận ngừng chiến giữa Mỹ và Iran sắp chấm dứt mà hai bên chưa nối lại đàm phán sau thất bại của lần thương thảo đầu tiên. Giải pháp chính trị hòa bình cho xung đột vì thế hiện vẫn ở nơi xa vời.

Nếu chiến sự lần này là trận cờ chính thì diễn biến và kết cục của nó còn bị chi phối và cùng quyết định bởi ván cờ phụ là cuộc đối đầu giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Israel muốn tận dụng việc Mỹ và Iran đi vào thương thảo hòa bình để tập trung xóa sổ Hezbollah, với mục đích sau này chỉ phải đối địch Iran.

Iran đã làm phá sản mưu tính này khi gắn ngừng chiến ở Lebanon với ngừng chiến với Mỹ. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực buộc Israel phải chấp nhận ngừng chiến với Hezbollah cho thấy phía Mỹ coi trọng việc đàm phán chấm dứt xung đột với Iran hơn là hậu thuẫn Israel triệt hạ Hezbollah hoặc chiếm đóng lâu dài ở miền Nam Lebanon. Cho nên Israel chẳng khác nào ngậm bồ hòn làm ngọt khi phải đi vào thỏa thuận với Lebanon.

Ván cờ phụ trong trận cờ chính - Ảnh 1.

Người dân quay trở về nhà gần TP Tyre, miền Nam Lebanon, hôm 17-4 sau khi lệnh ngừng bắn với Israel có hiệu lực. Ảnh: AP

Từ thỏa thuận trên còn thấy được ưu tiên và mối quan tâm hàng đầu của ông Donald Trump bây giờ là tìm kiếm giải pháp giúp Mỹ thoát khỏi xung đột với Iran sao cho vừa giữ được thể diện và uy danh, vừa có thể cao giọng tuyên cáo là đã thắng Tehran. Phía Mỹ buộc phải lụy Iran trong chuyện ván cờ phụ ở Lebanon vì hiện gặp bế tắc về giải pháp cho hai vấn đề mà Washington phải giải quyết bằng mọi giá: Chương trình hạt nhân của Iran và eo biển Hormuz. Iran đã chứng tỏ không yếu về quân sự và không dễ bị khuất phục bởi ưu thế quân sự của Mỹ như ông Donald Trump và cộng sự vốn tin chắc như vậy. Phía Mỹ lại còn bị bất ngờ khi Iran chơi con bài eo biển Hormuz. Kể cả khi eo biển này được thông thương thì vẫn phải mất nhiều thời gian lưu thông mới có thể bình thường và an toàn trở lại.

Tuy Israel đã chấp nhận ngừng chiến với Hezbollah nhưng thỏa thuận này rất dễ đổ vỡ. Nguyên nhân chính là phía Israel không thật sự tuân thủ nghiêm chỉnh, đầy đủ thỏa thuận và vẫn tiếp tục chiếm đóng những vùng lãnh thổ nhất định ở miền Nam Lebanon. Ván cờ phụ được phía Israel sử dụng làm phép thử về việc Israel còn có thể bất chấp cảnh báo và sức ép từ phía ông Donald Trump đến đâu. Chỉ cần trận cờ chính Mỹ - Iran còn dai dẳng thì Israel còn tiếp tục sử dụng ván cờ phụ phục vụ cho cuộc chiến với cả Iran lẫn Hezbollah.

Do đó, những ngày tới là khoảng thời gian có ý nghĩa rất quyết định tới cả kết cục giao tranh giữa Mỹ và Iran cũng như giữa Israel và Hezbollah. Mỹ và Iran nối lại hòa đàm thì ngừng chiến giữa Israel và Hezbollah sẽ tiếp tục tồn tại trên danh nghĩa và trong chừng mực nhất định nào đấy cả trên thực tế. Nếu Mỹ và Iran lại tiếp tục xung đột thì ngừng chiến ở Lebanon sẽ hữu danh vô thực. 

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 19-4: Nội bộ Iran lủng củng về eo biển Hormuz?

(NLĐO) - Ít nhất 3 tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz sau khi Iran tái áp đặt phong tỏa, khiến hàng ngàn tàu mắc kẹt và thương mại hàng hải rơi vào hỗn loạn

Hệ thống hải lưu quan trọng trên bờ vực sụp đổ

Lần cuối cùng Hệ thống Tuần hoàn đảo chiều kinh tuyến Đại Tây Dương sụp đổ là khoảng 12.000 năm trước.

Tàu sân bay và tàu đổ bộ Mỹ ở Trung Đông đang thiếu thực phẩm?

(NLĐO) - Hải quân Mỹ bác tin tàu chiến ở Trung Đông thiếu thực phẩm, khẳng định binh sĩ vẫn được bảo đảm khẩu phần đầy đủ sau hình ảnh bữa ăn gây tranh cãi.

Iran Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo