Ván cờ phụ trong trận cờ chính

Vài ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran hết hạn, Israel và Lebanon đạt thỏa thuận ngừng giao tranh trong 10 ngày. Mục đích của động thái này là tạo điều kiện cho đàm phán hướng tới giải pháp chính trị hòa bình giúp chấm dứt hoàn toàn chiến sự ở Trung Đông. Thỏa thuận ngừng chiến giữa Mỹ và Iran sắp chấm dứt mà hai bên chưa nối lại đàm phán sau thất bại của lần thương thảo đầu tiên. Giải pháp chính trị hòa bình cho xung đột vì thế hiện vẫn ở nơi xa vời.

Nếu chiến sự lần này là trận cờ chính thì diễn biến và kết cục của nó còn bị chi phối và cùng quyết định bởi ván cờ phụ là cuộc đối đầu giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Israel muốn tận dụng việc Mỹ và Iran đi vào thương thảo hòa bình để tập trung xóa sổ Hezbollah, với mục đích sau này chỉ phải đối địch Iran.

Iran đã làm phá sản mưu tính này khi gắn ngừng chiến ở Lebanon với ngừng chiến với Mỹ. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực buộc Israel phải chấp nhận ngừng chiến với Hezbollah cho thấy phía Mỹ coi trọng việc đàm phán chấm dứt xung đột với Iran hơn là hậu thuẫn Israel triệt hạ Hezbollah hoặc chiếm đóng lâu dài ở miền Nam Lebanon. Cho nên Israel chẳng khác nào ngậm bồ hòn làm ngọt khi phải đi vào thỏa thuận với Lebanon.

Người dân quay trở về nhà gần TP Tyre, miền Nam Lebanon, hôm 17-4 sau khi lệnh ngừng bắn với Israel có hiệu lực. Ảnh: AP

Từ thỏa thuận trên còn thấy được ưu tiên và mối quan tâm hàng đầu của ông Donald Trump bây giờ là tìm kiếm giải pháp giúp Mỹ thoát khỏi xung đột với Iran sao cho vừa giữ được thể diện và uy danh, vừa có thể cao giọng tuyên cáo là đã thắng Tehran. Phía Mỹ buộc phải lụy Iran trong chuyện ván cờ phụ ở Lebanon vì hiện gặp bế tắc về giải pháp cho hai vấn đề mà Washington phải giải quyết bằng mọi giá: Chương trình hạt nhân của Iran và eo biển Hormuz. Iran đã chứng tỏ không yếu về quân sự và không dễ bị khuất phục bởi ưu thế quân sự của Mỹ như ông Donald Trump và cộng sự vốn tin chắc như vậy. Phía Mỹ lại còn bị bất ngờ khi Iran chơi con bài eo biển Hormuz. Kể cả khi eo biển này được thông thương thì vẫn phải mất nhiều thời gian lưu thông mới có thể bình thường và an toàn trở lại.

Tuy Israel đã chấp nhận ngừng chiến với Hezbollah nhưng thỏa thuận này rất dễ đổ vỡ. Nguyên nhân chính là phía Israel không thật sự tuân thủ nghiêm chỉnh, đầy đủ thỏa thuận và vẫn tiếp tục chiếm đóng những vùng lãnh thổ nhất định ở miền Nam Lebanon. Ván cờ phụ được phía Israel sử dụng làm phép thử về việc Israel còn có thể bất chấp cảnh báo và sức ép từ phía ông Donald Trump đến đâu. Chỉ cần trận cờ chính Mỹ - Iran còn dai dẳng thì Israel còn tiếp tục sử dụng ván cờ phụ phục vụ cho cuộc chiến với cả Iran lẫn Hezbollah.

Do đó, những ngày tới là khoảng thời gian có ý nghĩa rất quyết định tới cả kết cục giao tranh giữa Mỹ và Iran cũng như giữa Israel và Hezbollah. Mỹ và Iran nối lại hòa đàm thì ngừng chiến giữa Israel và Hezbollah sẽ tiếp tục tồn tại trên danh nghĩa và trong chừng mực nhất định nào đấy cả trên thực tế. Nếu Mỹ và Iran lại tiếp tục xung đột thì ngừng chiến ở Lebanon sẽ hữu danh vô thực.