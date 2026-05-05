Chiều 5-5, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vận động thành công hai đối tượng truy nã là Võ C.L. (SN 2001, ngụ xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn T.B. (SN 1983, ngụ phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) từ nước ngoài về đầu thú.

Hai đối tượng về Việt Nam đầu thú sau gần 3 năm trốn truy nã tại Angola.

Theo kết quả điều tra của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, hai bị can Võ C.L. và Nguyễn T. B. là những đối tượng trong đường dây đánh bạc đã bị triệt phá và khởi tố, điều tra vào năm 2023.

Trước đó, hai đối tượng này giữ vai trò "mắt xích" quan trọng, trực tiếp rủ rê và tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc dưới hình thức "Ba cây" và "Xóc đĩa". Để tránh bị phát hiện, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm hoạt động trên địa bàn các xã Kỳ Xuân và xã Kỳ Anh nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Khi đường dây bị triệt phá, L. và B. đã nhanh chóng xuất cảnh sang Angola để trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng và tiến hành truy bắt.

Tuy nhiên, với phương châm "vừa kiên quyết đấu tranh, vừa kiên trì thuyết phục", lực lượng chức năng đã tích cực liên lạc, tác động thông qua gia đình và người thân của các đối tượng, giúp đối tượng nhận thức, hiểu được chính sách pháp luật, sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước nếu ra đầu thú và phối hợp với Cơ quan điều tra giải quyết vụ án. Kết quả, lần lượt 2 bị can Võ C. L và Nguyễn T. B đã tự nguyện về nước và ra đầu thú.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phục hồi điều tra và xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.