Vận động "trùm" buôn người từ nước ngoài về Việt Nam đầu thú

Ngày 15-9, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa vận động đối tượng truy nã Phạm Văn Nhất (SN 1990, trú tại phường Nam Đồng, TP Hải Phòng) ra đầu thú, sau nhiều năm ở nước ngoài.

Đối tượng Phạm Văn Nhất làm việc với cơ quan công an

Trước đó, Phạm Văn Nhất bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 11-2019, Phạm Văn Nhất đã trực tiếp hướng dẫn, nhận tiền và tổ chức đưa nhiều công dân Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc nhằm mục đích lao động bất hợp pháp, sau đó đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, xử lý.

Xuyên suốt thời gian đó, Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng đã chủ động trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan tại biên giới phía Bắc và liên hệ chặt chẽ với thân nhân đối tượng để vận động Nhất sau khi được thả tự do thì quay về nước đầu thú, không lẩn trốn ở nước ngoài.

Trong quá trình thi hành án tại Trung Quốc, Nhất được người thân thông báo về việc đã bị Công an TP Hải Phòng phát lệnh truy nã và thường xuyên có thư kêu gọi đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Đến tháng 7-2025, khi biết sắp được trả tự do, Phạm Văn Nhất đã thông báo cho gia đình gửi đơn tới Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng đề nghị tạo điều kiện để được ra đầu thú.

Ngày 11-9, khi vừa từ nước ngoài nhập cảnh về nước, Nhất đã cùng gia đình đến Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng để đầu thú.