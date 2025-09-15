HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vận động "trùm" buôn người từ nước ngoài về Việt Nam đầu thú

Tr.Đức

(NLĐO)- Phạm Văn Nhất đã trực tiếp hướng dẫn, nhận tiền và tổ chức đưa nhiều công dân Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Ngày 15-9, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa vận động đối tượng truy nã Phạm Văn Nhất (SN 1990, trú tại phường Nam Đồng, TP Hải Phòng) ra đầu thú, sau nhiều năm ở nước ngoài.

Phạm Văn Nhất đầu thú sau nhiều năm lẩn trốn , liên quan Đến vụ buôn người - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Văn Nhất làm việc với cơ quan công an

Trước đó, Phạm Văn Nhất bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 11-2019, Phạm Văn Nhất đã trực tiếp hướng dẫn, nhận tiền và tổ chức đưa nhiều công dân Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc nhằm mục đích lao động bất hợp pháp, sau đó đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, xử lý.

Xuyên suốt thời gian đó, Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng đã chủ động trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan tại biên giới phía Bắc và liên hệ chặt chẽ với thân nhân đối tượng để vận động Nhất sau khi được thả tự do thì quay về nước đầu thú, không lẩn trốn ở nước ngoài.

Trong quá trình thi hành án tại Trung Quốc, Nhất được người thân thông báo về việc đã bị Công an TP Hải Phòng phát lệnh truy nã và thường xuyên có thư kêu gọi đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Đến tháng 7-2025, khi biết sắp được trả tự do, Phạm Văn Nhất đã thông báo cho gia đình gửi đơn tới Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng đề nghị tạo điều kiện để được ra đầu thú.

Ngày 11-9, khi vừa từ nước ngoài nhập cảnh về nước, Nhất đã cùng gia đình đến Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng để đầu thú.

Kế toán trường cấp 3 khai chiếm đoạt hàng tỉ đồng để... làm từ thiện

Kế toán trường cấp 3 khai chiếm đoạt hàng tỉ đồng để... làm từ thiện

(NLĐO) - Nữ kế toán trường cấp 3 ở TP HCM bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 18,7 tỉ đồng từ 2 trường học bằng thủ đoạn lợi dụng sự tin tưởng của nhiều hiệu trưởng.

Bắt được nghi phạm vụ võ sĩ ở TP HCM trình báo mất 30 cây vàng khi ngủ qua đêm trên ô tô

(NLĐO) - Cơ quan chức năng TP HCM đã truy xét, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm khoảng 30 cây vàng, thu hồi tang vật

Thiếu tướng Lê Quang Nhân chỉ đạo đột kích 4 tụ điểm "bay lắc", tạm giữ 148 người

(NLĐO) - Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trực tiếp chỉ đạo đột kích 4 tụ điểm "bay lắc" trên địa bàn tỉnh này

"trùm" buôn người ra đầu thú vận động Hải Phòng
