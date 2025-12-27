Văn hóa đã từng bước thấm sâu vào mọi lĩnh vực, hoạt động của đời sống





Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Huấn

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Lê Thành Long; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu trên cả nước, kết nối hệ thống quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch từ Trung ương tới địa phương, 2.200 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết nhìn tổng thể năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2025 đánh dấu sự thay đổi lớn trong nhận thức của các cấp, các ngành về văn hóa theo hướng sâu sắc hơn, toàn diện hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Huấn

Việc chuyển đổi căn bản, toàn diện tư duy từ "làm văn hóa" sang "quản lý Nhà nước về văn hóa", quản trị, kiến tạo sự phát triển thông qua công tác đề xuất, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách. Bộ đã trình Chính phủ ban hành 10 Nghị định; ban hành 19 Thông tư, trong đó có nhiều văn bản mới, chính sách mới, mang tính đặc thù lần đầu tiên được ban hành, đã góp phần kiến thiết khuôn khổ pháp lý tạo cơ chế, chính sách, nguồn lực phát triển của Ngành. Đặc biệt, chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 được Quốc hội khóa XV thông qua sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát triển văn hóa.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có chuyển biến rõ nét; phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa, trọng tâm là di sản văn hóa được phát huy, tỏa sáng. Nhiều mô hình mới, nhiều cách làm hay để xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp, với người dân là trung tâm. Đồng thời, xây dựng văn hóa trong từng gia đình, nhà trường, công sở, doanh nghiệp, là tiền đề vững chắc để xây dựng con người Việt Nam thấm nhuần tinh thần "tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc".

Năm 2025 Việt Nam tiếp tục được UNESCO ghi danh 4 di sản văn hóa. Đó không chỉ là niềm tự hào của dân tộc, mà đã trở thành tài sản, nguồn lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, từ đó, nhiều địa phương đã phát triển mạnh mẽ, thay đổi cơ cấu kinh tế, diện mạo làng quê, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt từ di sản.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, Bộ tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của Đảng và đất nước. Công nghiệp văn hóa, văn hóa số, kinh tế sáng tạo bước đầu hình thành hệ sinh thái; nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai, tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành. Văn hóa đối ngoại tiếp tục ghi dấu ấn, nhiều hoạt động, chương trình, văn kiện hợp tác về VH-TT-DL được tổ chức ký kết nhân các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thể thao thành tích cao cũng có bước tiến rõ nét; thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc người Việt Nam. Riêng tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu trọng tâm, bứt phá ở một số môn thể thao trọng điểm, đứng thứ 2 toàn đoàn về số huy chương Vàng đối với nhóm môn Olympic...

Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử du lịch Việt Nam đón trên 20 triệu khách quốc tế/năm, dự kiến là 21,5 triệu lượt. Du lịch Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế danh giá, khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu thế giới về di sản, văn hóa và thiên nhiên.

Ngoài ra, báo chí, truyền thông, xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò dòng chủ lưu về thông tin, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước…

Theo Bộ trưởng, đó cũng là kết quả của sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, công sức, mồ hôi của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành. Đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ văn hóa ở cơ sở, đang ngày đêm miệt mài thắp sáng ngọn đèn văn hóa.

Song, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, ngành VH-TT-DL còn nhiều khó khăn, hạn chế, vẫn còn "điểm mờ" ở một vài đơn vị…

Năm 2026, năm bắt đầu chặng đường 5 năm, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Bộ VH-TT-DL và toàn ngành phải "dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất" như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại các Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị; "làm việc nào ra việc đấy, việc nào dứt việc đấy"; phân công trong kế hoạch bảo đảm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền... như chỉ đạo của Thủ tướng

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 phải được triển khai hiệu quả; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phải được hiện thực hóa bằng các con số đóng góp vào tăng trưởng bền vững của đất nước, trở thành trụ cột mới của tăng trưởng;

Di sản văn hóa phải trở thành tài sản, nguồn lực nổi trội, mang lợi thế so sánh, bảo tồn, tôn tạo, phát huy di sản phải gắn với sinh kế cộng đồng và phát triển bền vững; Sáng tạo nghệ thuật phải đạt được các công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật xứng tầm thời đại.

Môi trường văn hóa phải thực sự nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; thể thao cho mọi người phải thực sự trở thành nền tảng, tạo bứt phá cho thể thao thành tích cao, mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Du lịch phải vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam, tiếp tục là điểm sáng của du lịch thế giới.

Báo chí truyền thông phải thực sự là dòng chủ lưu, tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đóng góp xứng đáng vào bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế đất nước.

"Tất cả các điều đó, có trở thành hiện hữu được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào khát vọng, hành động của chúng ta ngày hôm nay, từ văn hóa, bằng văn hóa, từ trái tim, bằng khối óc và bắt đầu từ những người "gieo hạt văn hóa" hằng ngày" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.