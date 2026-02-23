Văn khấn khai trương, mở hàng theo phong tục cổ truyền Việt Nam

Cúng khai trương hay cúng mở hàng đầu năm là nghi thức quen thuộc trong đời sống văn hóa người Việt, nhất là với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Không chỉ mang ý nghĩa truyền thống, đây còn là cách gia chủ bày tỏ sự trân trọng đối với nơi buôn bán, với khách hàng và những giá trị tâm linh đã gắn bó lâu đời trong đời sống dân gian.

Theo các chuyên gia, năm Bính Ngọ 2026, một số ngày thường được lựa chọn để khai trương gồm mùng 4 Tết (ngày 20-2), mùng 6 (22-2), mùng 8 (24-2), mùng 9 (25-2) và mùng 10 (26-2).

Năm Bính Ngọ 2026, một số ngày được chọn để khai trương gồm mùng 4 Tết (ngày 20-2), mùng 6 (22-2), mùng 8 (24-2), mùng 9 (25-2) và mùng 10 (26-2). Ảnh minh họa

Dưới đây là bài văn khấn khai trương cửa hàng theo sách "Văn khấn cổ truyền Việt Nam", NXB Văn hóa -Thông tin:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy quan đương niên hành khiển Thái tuế chí đức tôn thần

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần Định phúc Táo quân, chư vị tôn thần

Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này

Tín chủ (chúng) con là:...

Hôm nay là ngày... tháng... năm..., tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, lòng thành tâu rằng:

Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một cửa hàng ở tại xứ này (địa chỉ)... (nếu là cơ quan, công xưởng thì khấn là tín chủ con là giám đốc hay thủ trưởng cùng toàn thể công ty), nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh, phục vụ sinh hoạt.

Do đó, chúng con chọn được ngày lành, tháng tốt sắm sanh lễ vật cáo yết tôn thần dâng cùng bách linh... Cúi mong soi xét.

Chúng con xin kính mời quan đương niên, quan đương cảnh, quan thần linh, Thổ địa, Định phúc Táo quân, cùng các ngài địa chúa Long mạch, cùng tất cả thần linh cai quản khu vực này linh thiêng giáng hiện trước hương án, thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành.

Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, cần gì được nấy, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời các vị tiền chủ, hậu chủ cùng chư vị hương linh y thảo phụ mộc ngụ trong khu vực này, xin hãy tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)