Văn khấn khai trương, mở hàng theo phong tục cổ truyền Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Văn khấn khai trương, mở hàng theo phong tục cổ truyền Việt Nam

Hà Giang tổng hợp

(NLĐO) - Năm Bính Ngọ 2026, một số ngày được chọn để khai trương gồm mùng 4 Tết (ngày 20-2), mùng 6 (22-2), mùng 8 (24-2), mùng 9 (25-2) và mùng 10 (26-2)

Cúng khai trương hay cúng mở hàng đầu năm là nghi thức quen thuộc trong đời sống văn hóa người Việt, nhất là với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Không chỉ mang ý nghĩa truyền thống, đây còn là cách gia chủ bày tỏ sự trân trọng đối với nơi buôn bán, với khách hàng và những giá trị tâm linh đã gắn bó lâu đời trong đời sống dân gian.

Theo các chuyên gia, năm Bính Ngọ 2026, một số ngày thường được lựa chọn để khai trương gồm mùng 4 Tết (ngày 20-2), mùng 6 (22-2), mùng 8 (24-2), mùng 9 (25-2) và mùng 10 (26-2).

Văn khấn khai trương, mở hàng chuẩn theo phong tục cổ truyền Việt Nam - Ảnh 1.

Năm Bính Ngọ 2026, một số ngày được chọn để khai trương gồm mùng 4 Tết (ngày 20-2), mùng 6 (22-2), mùng 8 (24-2), mùng 9 (25-2) và mùng 10 (26-2). Ảnh minh họa

Dưới đây là bài văn khấn khai trương cửa hàng theo sách "Văn khấn cổ truyền Việt Nam", NXB Văn hóa -Thông tin:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy quan đương niên hành khiển Thái tuế chí đức tôn thần

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần Định phúc Táo quân, chư vị tôn thần

Con kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này

Tín chủ (chúng) con là:...

Hôm nay là ngày... tháng... năm..., tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, lòng thành tâu rằng:

Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một cửa hàng ở tại xứ này (địa chỉ)... (nếu là cơ quan, công xưởng thì khấn là tín chủ con là giám đốc hay thủ trưởng cùng toàn thể công ty), nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh, phục vụ sinh hoạt.

Do đó, chúng con chọn được ngày lành, tháng tốt sắm sanh lễ vật cáo yết tôn thần dâng cùng bách linh... Cúi mong soi xét.

Chúng con xin kính mời quan đương niên, quan đương cảnh, quan thần linh, Thổ địa, Định phúc Táo quân, cùng các ngài địa chúa Long mạch, cùng tất cả thần linh cai quản khu vực này linh thiêng giáng hiện trước hương án, thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành.

Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, cần gì được nấy, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời các vị tiền chủ, hậu chủ cùng chư vị hương linh y thảo phụ mộc ngụ trong khu vực này, xin hãy tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Tin liên quan

Top 3 cung hoàng đạo may mắn nhất tuần cuối tháng 2

Top 3 cung hoàng đạo may mắn nhất tuần cuối tháng 2

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương thăng hoa tình cảm, Xử Nữ rạng rỡ công danh, còn Bọ Cạp dẫn đầu về tài lộc.

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô đi chùa?

(NLĐO) – Vài năm trở lại đây, diện mạo của du lịch tâm linh tại Trung Quốc đã thay đổi hoàn toàn.

Top 5 con giáp có vận chuyển nghề khởi sắc nhất năm 2026

(NLĐO) – Với con giáp Tuất, Dậu, Thân, Thìn và Sửu, thay đổi công việc hay chuyển hướng kinh doanh không chỉ mang lại sự tươi mới mà còn giúp tài lộc tăng lên.

người việt nam văn khấn cúng khai trương văn khấn khai trương văn khấn mở hàng cúng khai trương cúng mở hàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo