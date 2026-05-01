“Vận may” gõ cửa, nhiều gia đình miền Tây ăn lễ lớn

Trưa 1-5, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc nhiều người trúng giải độc đắc và giải an ủi ngay dịp lễ 30-4 và 1-5.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 30-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải an ủi của vé số An Giang trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Tươi Tốt

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 30-4, giải độc đắc (dãy số 744577) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi tiệm vàng Kim Lan 2 và đại lý vé số Lê Ngọc ở tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé và trúng giải an ủi 18 vé An Giang thì đến trưa 1-5, thêm nhiều khách hàng ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp đã đến đại lý vé số Tươi Tốt để đổi 15 vé trúng giải an ủi.

Mở thưởng cùng ngày với vé số An Giang, giải độc đắc (dãy số 561565) của vé số Bình Thuận được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Bình Thuận là đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Dung và đại lý vé số Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phước Danh, ĐLVS Dung

Vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 29-4, giải độc đắc (dãy số 537291) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé Đồng Nai vào sáng 1-5 là đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.