"Hương vị tình thân" hiện đang là một trong những bộ phim được khán giả yêu thích nhất, có lượng tương tác cao nhất trên sóng truyền hình với những khen chê trái chiều.



Biên kịch Trịnh Khánh Hà, một trong những biên kịch của Hương vị tình thân, thừa nhận những phản hồi này đã ảnh hưởng ít nhiều đến ê-kíp làm phim. Do bộ phim vừa làm vừa phát sóng nên ý kiến khán giả đến với ê-kíp làm phim ngay lập tức.

Nữ biên kịch cho biết dù khen hay chê, những người làm phim vẫn phải phân tích rất kỹ những phản hồi đó. "Chúng tôi đi tìm nguyên nhân do đâu, do kịch bản chưa hợp lý, chưa hay, hay do khán giả quá yêu ghét nhân vật nên mong muốn nhân vật được hạnh phúc hay phải trả giá" - biên kịch Trịnh Khánh Hà nói.

Cũng theo biên kịch này, khán giả có rất nhiều ý kiến đóng góp hay, bất ngờ và từ đó, ê-kíp làm phim cân nhắc để có những điều chỉnh phù hợp. Vừa giữ được quan điểm của người làm phim, nhưng cũng cân bằng được mong muốn của khán giả.

Nói thêm về bộ phim do mình tham gia viết kịch bản, Trịnh Khánh Hà cho hay trong một chừng mực nhất định, những người viết kịch bản cũng hóa thân vào cuộc đời nhân vật, yêu ghét, đau khổ cùng nhân vật. Và "Hương vị tình thân" là một kịch bản phim dạt dào cảm xúc như vậy. Những người viết đã mang được rất nhiều phần đời sống riêng tư, cảm xúc cá nhân, con người mình từng gặp để bồi đắp cho các nhân vật và câu chuyện của mình.

Chia sẻ về phần 2 bô phim, nữ biên kịch cho hay ở phần này, vai trò của ông Sinh sẽ đẩy lên cao hơn ở phần 1, đó là tình thân ruột thịt mà Nam không ngờ tới. Dù là một đứa trẻ mồ côi, Nam vẫn luôn tìm kiếm tình thân, sự chân thành đối đãi, thương yêu như người thân của những người ban đầu là xa lạ. Còn Hoàng Long, ở phần 2, anh vẫn là trục chính của tình thân. Từ nhân vật này sẽ kéo theo rất nhiều tình thân khác.