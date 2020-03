Phần mới của loạt phim James Bond với tên "No time to die" đã công bố hủy tất cả mọi hoạt động quảng bá lên kế hoạch trước đó. Đồng thời, theo tình hình dịch bệnh, nhà sản xuất cũng dời luôn lịch chiếu sang tận tháng 11. Ngay khi thông tin được đưa ra, giới chuyên môn phân tích đây là quyết định đúng đắn. Nhà sản xuất lỗ 30 triệu USD vì hao tốn chi phí quảng bá do dời lịch chiếu nhưng hành động này sẽ cứu phim, tránh lỗ đến 300 triệu USD.

"Quá nhanh quá nguy hiểm 9" dời lịch 1 năm sau

Trước diễn biến căng thẳng của Covid-19, mới đây, nhà sản xuất "Quá nhanh quá nguy hiểm 9" (Fast & Furious 9) công bố phim dời sang tháng 4-2021. Nhiều người hâm mộ cảm thấy buồn khi phim bị hoãn hơi xa so với dự đoán của họ. Đây là phần phim được nhiều người hâm mộ loạt phim chờ đợi các năm qua.

"Vùng đất câm lặng 2" dời lịch vô thời hạn

Phim "Vùng đất câm lặng 2" (A quiet place part II) cũng hoãn chiếu nhưng chưa công bố thời hạn khi nào sẽ công chiếu lại. Có lẽ, nhà sản xuất thận trọng theo dõi diễn tiến của dịch bệnh hơn là đưa ra ngày dự định công chiếu. Trước sự dời chuyển này, làng phim thế giới dự báo vô cùng ảm đạm thời gian tới khi các "bom tấn" không ra rạp.

"Hoa Mộc Lan" cũng dời lịch

Phim "Hoa Mộc Lan" (Mulan) dự kiến ra rạp ở Mỹ ngày 27-3 nhưng với tình hình Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cấm toàn bộ di chuyển từ châu Âu đến Mỹ trong 30 ngày thì nhà sản xuất thay đổi. Họ quyết định hoãn công chiếu "Hoa Mộc Lan" dù đã tổ chức lễ ra mắt. Phim này dự kiến sẽ có buổi ra mắt ở London- Anh nhưng cũng vì dịch bệnh nên lễ ra mắt tổ chức nhỏ gọn, không có thảm đỏ. Phim "The New Mutants" và "Antlers" cũng dự kiến hoãn chiếu.

Một phát ngôn viên của Disney cho biết sẽ xem xét để đưa ra một thời điểm phát hành phù hợp. Các rạp phim Mỹ vẫn đang mở cửa nhưng một nguồn tin trong ngành cho biết có thể sẽ đóng cửa ở một số khu vực tùy thuộc vào lời khuyên từ chính quyền địa phương.

Bang Ohio mới đây cấm đám đông hơn 100 người. Tại California, Thống đốc Gavin Newsom khuyên không tụ họp đám đông hơn 250 người cho đến cuối tháng. Phim lãng mạn, hài "The Lovebirds" cũng dời lịch chiếu. Phim "Peter Rabbit 2" hoãn chiếu đến tận tháng 8.

"Peter Rabbit 2" hoãn chiếu đến tận tháng 8

Sau khi lễ hội âm nhạc Coachella, liên hoan phim South by Southwest hủy bỏ thì buổi lễ tại Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll ở Cleveland cũng hoãn vô thời hạn.

"Mùa đông ảm đạm" của làng phim thế giới sắp bắt đầu.