Hollywood Reporter ngày 3-1 thông tin Tanya Roberts đột nhiên ngã quỵ xuống trong lúc dắt chó đi dạo vào tối 24-12-2020. Bà được đưa ngay vào Bệnh viện Cedar-Sinar ở Los Angeles – Mỹ cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Mike Pingel đã xác nhận thông tin này với Hollywood Reporter. Nhiều báo khác trong đó có Guardian cũng thông tin khiến người hâm mộ thương tiếc nữ diễn viên này.

Tanya Roberts được người đại diện xác nhận đã qua đời nhưng sau đó người đại diện đính chính lại

Sau đó, Mike Pingel đã đính chính với AP và các báo khác rằng Tanya Roberts chưa chết, vẫn còn trong bệnh viện nhưng sức khỏe nguy kịch. "Tôi đã nhận được xác nhận bà ấy đã qua đời nhưng từ một người đang rất bối rối, hỗn loạn là Lance O'Brien – bạn trai của Tanya Roberts. Vào 10 giờ sáng (giờ Mỹ), bệnh viện đã thông báo Tanya Roberts vẫn sống nhưng sức khỏe không ổn. Chúng tôi hy vọng sớm có thông tin mới hơn" - Mike Pingel cũng đính chính lại với Hollywood Reporter ngày 4-1.

Đây không phải sự cố nhầm lẫn thông tin người nổi tiếng đã qua đời nhưng thực tế vẫn còn sống. Mới đây, danh ca Lệ Thu cũng bị thông tin trên các trang mạng xã hội rằng đã qua đời dù đang được chăm sóc đặc biệt do mắc Covid-19.

Bà vẫn đang được điều trị nhưng sức khỏe không ổn

Tanya Roberts xuất thân là người mẫu và xuất hiện nhiều trên truyền hình với các video clip quảng cáo trước khi tham gia diễn xuất năm 1975 với phim "Forced Entry". Bà có một số vai diễn trong các phim được yêu thích sau đó như "Racquet", "The Beastmaster", "Sheena: Queen of the Jungle"…

Tanya Roberts ghi dấu ấn lĩnh vực diễn xuất với vai diễn trong loạt phim "James Bond". Sau đó, bà còn gây ấn tượng với vai Julie Rogers trong "Charlie's Angels". Bà có lượng người hâm mộ trung thành sau nhiều năm hoạt động điện ảnh lẫn truyền hình.