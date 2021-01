Tanya Roberts qua đời lúc 21 giờ 30 phút tối 4-1 tại Bệnh viện Cedars Sinai ở Beverly Hills – Mỹ, thọ 65 tuổi. Bà qua đời nguyên nhân được xác định là do nhiễm trùng đường tiết niệu.

Sau khi thông tin đính chính còn sống được công bố, 24 giờ sau nữ diễn viên này đã ra đi vĩnh viễn. Bạn trai của bà là Lance O'Brian, 62 tuổi, cho biết bà rất khỏe trước khi bất ngờ ngã quỵ trong lúc dẫn chó cưng đi dạo vào đêm Giáng sinh. Tanya Roberts hụt hơi và ho nhẹ nên ban đầu mọi người nghĩ bà mắc Covid-19. Sáng hôm sau, bà ngã ra khỏi giường và được đưa đi bệnh viện cấp cứu với chẩn đoán bị nhiễm trùng đường tiết niệu.

Tanya Roberts và thú cưng

Bà sống yên tĩnh bên bạn trai Lance O'Brian trước khi qua đời

Theo Lance O'Brian, sức khỏe Tanya Roberts suy giảm nhanh chóng, nhiễm trùng lan đến gan, thận, túi mật, cuối cùng là máu. Vào thời điểm ông được phép vào bệnh viện để gặp mặt, Tanya Roberts đang hấp hối, chỉ có thể chớp mắt nhìn ông một lần khi ông ôm bà vào lòng một ngày trước khi bà qua đời.

"Tôi mất đi tri kỷ của mình theo một cách không thể ngờ được. Cô ấy khỏe vô cùng trước đó. Cô ấy chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất tốt trước đó. Tôi không thể nhìn thấy cô ấy nữa" – ông Lance O'Brian kể về người yêu.

Cả hai bên nhau 18 năm và gặp nhau lần đầu khi cùng làm việc cho Tahiti Village, resort Las Vegas – Mỹ, nơi cô làm người mẫu đại diện. Bên nhau thời gian dài, cả hai hiếm khi tách xa nhau dù công việc bận rộn. Cặp đôi sống hạnh phúc cùng thú cưng trong không gian yên tĩnh. Tanya Roberts rất yêu quý người hâm mộ của mình, thường giao lưu qua mạng.

Hollywood Reporter ngày 3-1 thông tin Tanya Roberts đột nhiên ngã quỵ trong lúc dắt chó đi dạo. Bà được đưa ngay vào Bệnh viện Cedar-Sinar ở Los Angeles – Mỹ cấp cứu nhưng không qua khỏi. Mike Pingel đã xác nhận thông tin này với Hollywood Reporter.

Tanya Roberts chính thức ra đi vĩnh viễn tuổi 65

Tanya Roberts xuất thân là người mẫu và xuất hiện nhiều trên truyền hình với các video clip quảng cáo trước khi tham gia diễn xuất năm 1975 với phim "Forced Entry". Bà có một số vai diễn trong các phim được yêu thích sau đó như "Racquet", "The Beastmaster", "Sheena: Queen of the Jungle"…



Tanya Roberts ghi dấu ấn lĩnh vực diễn xuất với vai diễn trong loạt phim "James Bond". Sau đó, bà còn gây ấn tượng với vai Julie Rogers trong "Charlie's Angels". Bà có lượng người hâm mộ trung thành sau nhiều năm hoạt động điện ảnh lẫn truyền hình.