Album soundtrack "Em và Trịnh" do Universal Music Vietnam phát hành, gồm các ca khúc về 4 nàng thơ của Trịnh Công Sơn được nhắc đến trong "Em và Trịnh" đặc biệt thu hút khán giả.



Theo dòng thời gian

Để có được những giai điệu nhạc Trịnh làm mê mẩn khán giả như vừa nói trên, nhạc sĩ Đức Trí đã sử dụng các thiết bị cổ hoặc giả lập âm thanh cổ, làm cho người xem không thấy sự phục dựng các bản ghi mà như thể nó đã có từ những năm 1950- 1960 hay 1990.

Nhạc sĩ Đức Trí cho biết: "Thu nhạc phim lần này có sự khác biệt là các đoạn thu chủ yếu để phục vụ cho các phân cảnh cho phim chứ không phải ghi âm cho một album. Tôi không phối mới mà phải làm cho nó xưa hơn. Tinh thần của nhạc phim này là không có âm thanh điện tử. Tất cả các nhạc cụ thu là nhạc cụ thật, diễn viên phải hát thật cùng lúc với ban nhạc, vì thế không thể biên tập, chỉnh giọng gì cả. Diễn viên chỉ có một cách là tập luyện kỹ để thu, họ sẽ được thu vài lần, chọn ra lần hay nhất".

Xuất thân từ ca sĩ chuyên nghiệp với âm sắc đặc trưng, Bùi Lan Hương không cố bắt chước theo cách hát liêu trai của Khánh Ly, mà chọn lối xử lý nội lực, từ tốn, lãng đãng chút cảm giác hoài niệm. Ca sĩ Uyên Linh cho rằng Bùi Lan Hương là ca sĩ hát nhạc Trịnh hay nhất kể từ sau Hồng Nhung. Nhạc phim "Em và Trịnh" chinh phục khán giả là từ những lý do này.

Sau đêm diễn thành công vào ngày 9-7 vừa qua, khán giả thỏa mãn với những tác phẩm nhạc phim tuyệt vời từ thời Shostakovich đến Elton John. Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM tiếp tục thực hiện 2 đêm nhạc phim vào ngày 16 và 17-7 tới. Mục tiêu của 2 đêm nhạc này là sẽ đáp ứng sự mong mỏi của khán giả về những tác phẩm nhạc phim trải dài theo dòng thời gian.

Chỉ huy cho những đêm nhạc này là NSƯT Trần Vương Thạch, chương trình sẽ có đầy đủ những tác phẩm nhạc phim từ các bộ phim đình đám như "Chiếc rương thánh tích" (Raiders of the Lost Ark), "Vua sư tử" (The lion king), "Harry Potter và hòn đá phù thủy" (Harry Potter and the sorcerer’s stone), "Tử địa Skyfall" (Skyfall) và "Võ sĩ giác đấu" (Gladiator). Ngoài ra còn có nhạc phim nổi tiếng là "Aladdin", nhạc phim của phim "Thập diện mai phục" (House of Flying Daggers), hay ca khúc "Every-thing I Do, I Do It For You" của Bryan Adams trong phim "Robin Hood: Prince of Thieves" (Hoàng tử lục lâm)…

Lady Gaga gây ấn tượng với ca khúc “Always remember us this way” - ca khúc nhạc phim “A star is born”. (Ảnh: HOLLYWOOD REPORTER)

Thời của nhạc phim

Sự thắng thế của những ca khúc nhạc phim trên các bảng xếp hạng, khiến giới chuyên môn nhận định sẽ có "kỷ nguyên mới mang tên nhạc phim".

Khi xuất hiện trên sân khấu Britain’s Got Talent 2022 (mùa thứ 15 phát sóng cuối tuần trước) với ca khúc "Never Enough" - ca khúc được yêu thích trong bộ phim "The Greatest Showman", Loren Allred trở thành cái tên liên tục được dân mạng và truyền thông nhắc đến. Ca khúc "Never Enough" do Loren Allred thể hiện đã thu hút 2,3 triệu lượt xem trên trang Facebook Britain’s Got Talent và hơn 10 triệu lượt xem trên kênh YouTube của chương trình chỉ sau 4 ngày.

Ca khúc "Never Enough" của Loren Allred trở nên nổi tiếng khi gắn liền với màn trình diễn của nhân vật Jenny Lind (Rebecca Ferguson thủ vai) trong phim "The Greatest Showman" (tựa Việt: Bậc thầy của những ước mơ).

Từ khi ca khúc "No Time to Die" của giọng ca Billie Eilish và anh trai ruột - nhạc sĩ Finneas, nhận giải "Ca khúc nhạc phim xuất sắc" tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94, ca khúc này có hàng ngàn phiên bản với nhiều giọng ca khác nhau. Ca khúc "No time to die" được dùng làm nhạc phim "Điệp viên 007".

Trong bộ phim mới nhất của Tom Cruise vừa mới ra mắt: "Top Gun: Maverick", một lần nữa Lady Gaga tạo ấn tượng với ca khúc "Hold my hand" (ca khúc nhạc phim của "Top Gun: Maverick"). MV (video ca nhạc) được phát hành ngày 6-5, do đạo diễn Joe Kosinski của "Top Gun: Maverick" chỉ đạo thực hiện. Nữ ca sĩ diện áo phi công và hát bên những máy bay chiến đấu. Bên cạnh các cảnh quay Lady Gaga, ê-kíp lồng ghép nhiều phân đoạn của bộ phim "Top Gun: Maverick" và những cảnh quay của phần "Top Gun" năm 1986.

Trước đó, Lady Gaga đã thành công rực rỡ với album nhạc phim "A star is born". Album nhạc phim cùng tên có đến 34 ca khúc, dài hơn 70 phút được sắp xếp theo theo tuần tự câu chuyện trong phim. Lady GaGa và Bradley Cooper cũng đã giành giải "Ca khúc nhạc phim xuất sắc" với ca khúc "Shallow". Một trong những ca khúc đình đám nhất của "A star is born" là "Always remember us this way" trở thành ca khúc được hàng loạt ca sĩ chuyên nghiệp trên thế giới cover (phiên bản hát lại) trong đó có Việt Nam. Nhiều ý kiến còn nhận định nhờ cover "Always remember us this way" mà sự nghiệp đang ngày càng mờ nhạt của Văn Mai Hương trở lại đỉnh cao.