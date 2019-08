Pia Wurtzbach chú thích bức ảnh mặc áo dài của mình: "Đẹp thật sự như một tấm bưu thiếp!". Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 rất háo hức về chuyến du lịch đến Việt Nam lần này của mình.

Pia Wurtzbach tự hào với bức ảnh như bưu thiếp của mình

Cô đến Quảng Nam từ ngày 12-8 và sau đó khoe ảnh đi dạo trên đường phố Hội An. Cô còn chụp ảnh thưởng thức cà phê - thức uống quen thuộc với người Việt.



"Tôi đi dạo loanh quanh những con đường tuyệt đẹp ở Hội An và háo hức chờ lễ hội đèn lồng vào ngày mai. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự lễ hội này, hy vọng nó mang đến may mắn cho mình" - Pia Wurtzbach chia sẻ kèm theo bức ảnh chụp bên đèn lồng Hội An.

Cô đi dạo Hội An trước đó

Háo hức với cà phê

Tại Thánh Địa Mỹ Sơn

Đây là lần thứ 2 Pia Wurtzbach đến Việt Nam. Năm 2018, cô từng đến tham gia một sự kiện nhưng chưa có nhiều thời gian thưởng lãm cảnh sắc của đất nước Việt Nam. Lần này, là một du khách, cô thoải mái du lịch.

Pia Wurtzbach hiện là một nữ người mẫu, diễn viên, MC, nhân vật truyền hình, chuyên gia trang điểm người Philippines - Đức. Cô cũng tốt nghiệp Nghệ thuật ẩm thực từ Trung tâm Nghiên cứu ẩm thực. Cô đã đóng 5 phim điện ảnh bên cạnh các chương trình truyền hình cùng những dự án hoạt động nghệ thuật của mình.