Trang Allkpop ngày 11-3 thông tin công chúng Hàn Quốc đang lên án Kim Sae-ron, nhiều người hâm mộ quay lưng lại với minh tinh này.

Vụ việc xuất phát từ sau phiên tòa ngày 9-3, Kim Sae-ron đăng loạt ảnh lên trang cá nhân, cho thấy cô đang làm việc bán thời gian tại một quán cà phê. Cô muốn xoa dịu dư luận, chứng tỏ mình siêng năng với công việc và mong muốn sự cảm thông từ công chúng.

Kim Sae-ron bị khán giả quay lưng

Cô đăng loạt ảnh làm việc ở quán cà phê lên trang cá nhân nhưng phản tác dụng

Công chúng chỉ trích cô muốn mua thiện cảm từ khán giả

Họ không tin cô khó khăn tài chính như tuyên bố

Tuy nhiên, kết cục mà Kim Sae-ron nhận được là bị "ném đá" dữ dỗi với nhiều bình luận không hay: "Tôi không biết rằng cô ấy không thông minh đến vậy"; "Cô ấy muốn chúng ta làm gì? Cô ấy muốn chúng ta thương hại sao?"; "Làm sao cô ấy có thể gặp khó khăn tài chính khi đã làm diễn viên nhiều năm như thế?"; "Sao cô ấy phải đăng những bức ảnh này, khó hiểu thật"; "Tôi đoán cô ấy định nghĩa làm việc ở quán kiểu vậy là khó khăn tài chính, vậy tất cả chúng ta đều đang sống trong khó khăn tài chính"…

Kim Sae-ron được mệnh danh là "Em gái quốc dân", nhận sự yêu mến nồng nhiệt nhờ kỹ năng diễn xuất ấn tượng với vai trò diễn viên nhí. Ra mắt khán giả qua phim "The Man from Nowhere", sự nghiệp Kim Sae-ron thăng tiến nhanh chóng, được kỳ vọng nối bước các đàn anh, đàn chị đi trước để trở thành diễn viên nổi tiếng hàng đầu.

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên "công dã tràng" khi Kim Sae-ron gặp tai nạn giao thông vào tháng 5-2022. Cô tông xe vào máy biến áp gần giao lộ Hak-dong ở Cheongdam-dong, Seoul – Hàn Quốc. Cảnh sát nghi ngờ minh tinh này gây tai nạn khi lái xe trong tình trạng say rượu nên yêu cầu kiểm tra hơi thở đo nồng độ cồn. Kim Sae-ron không đồng ý, đề nghị chở đến bệnh viện làm xét nghiệm máu.

Sau đó, cô viết thư tay xin lỗi về vụ việc, lui về sống kín tiếng, chờ ngày ra tòa. Công ty quản lý của Kim Sae-ron là Gold Medalist xác nhận tin nữ diễn viên này làm việc bán thời gian tại một quán cà phê vì sinh kế. Thế nhưng, công chúng mất thiện cảm với nữ diễn viên do cô bị cho là tổ chức sinh nhật rồi say xỉn chỉ 2 tháng sau vụ tai nạn do say rượu lái xe. Ngoài ra, các bức ảnh cô lái xe Range Rover, ở nhà sang trọng càng khiến công chúng chán ghét.

Kim Sae-ron là diễn viên nhí sáng giá rồi trở thành nữ diễn viên được nhiều kỳ vọng

Tuy nhiên, cô khiến mọi người thất vọng sau tai nạn say rượu lái xe

Trong phiên tòa đầu tiên ngày 9-3, Kim Sae-ron xin lỗi trước tòa và cầu xin thẩm phán giảm nhẹ hình phạt. Luật sư của nữ diễn viên cho biết cô phải trả số tiền lớn bồi thường các hợp đồng quảng cáo, phim… nên khó khăn tài chính. Kim Sae-ron được cho là phải đối mặt mức án phạt hành chính 20 triệu won (hơn 358 triệu đồng).

Công chúng lại lần nữa nghi ngờ minh tinh này, cho rằng cô lấy cớ khó khăn tài chính để mua thiện cảm. Dù luôn miệng than vãn, Kim Sae-ron bị tố đã thuê một trong những văn phòng luật đắt giá nhất ở Hàn Quốc biện hộ cho mình. Họ cũng chỉ ra trong gia đình Kim Sae-ron còn có em gái làm diễn viên và mẹ của cô năm nay mới 42 tuổi, nên khó có thể tin cô là trụ cột chính của gia đình.