Phim tài liệu "Children of the Mist" (Những đứa trẻ trong sương)

"Children of the Mist" (Những đứa trẻ trong sương, đạo diễn: Hà Lệ Diễm) của nhà làm phim Hà Lệ Diễm được chọn là một trong 14 tác phẩm tham gia hạng mục "Tranh giải quốc tế" dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất thuộc LHP Tài liệu quốc tế Amsterdam (IDFA - LHP tài liệu lớn nhất thế giới được tổ chức từ năm 1998). Sự kiện này diễn ra từ ngày 17 đến 28-11 và tác phẩm đầu tay của Hà Lệ Diễm có 6 buổi chiếu trong khuôn khổ LHP.

Thông qua nhân vật chính của phim là Di, một cô bé 12 tuổi người H’Mông sống tại Sapa, "Children of the Mist" phản ánh sự va chạm, xung đột giữa những giá trị văn hóa truyền thống với hiện đại, những thách thức mà các bé gái dân tộc thiểu số phải đối mặt trong xã hội.

"Nostalgia" (Hoài niệm) của McFloyd Nguyen cạnh tranh ở hạng mục "Học bổng HFPA" dành cho phim ngắn. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) trao học bổng trị giá 5.000 USD cho nhà làm phim ngắn mới.

Trước đó, "Nostalgia" đã giúp McFloyd Nguyen chiến thắng hạng mục "Đạo diễn phim ngắn đầu tay xuất sắc" tại sự kiện Los Angeles Film Awards 2021 ở Mỹ. NSND Hồng Vân, mẹ của McFloyd Nguyen, hãnh diện viết trên trang cá nhân: "Con đã đạt được thành quả nhờ nỗ lực không ngừng, dù sống xa ba mẹ.... Ba mẹ rất tự hào về con!".

Các phim: "Grandma’s Broken Leg" (Cái chân gãy của bà tôi - đạo diễn Huỳnh Công Nhớ), "Retrace" (Một cõi đi về - đạo diễn Trần Thị Hà Trang), "The Men Who Wait" - đạo diễn Trương Minh Quý, "Elephants in the City" (Những chú voi trong thành phố - đạo diễn Đàm Quang Trung) sẽ tranh giải trong hạng mục phim ngắn dành cho các nhà làm phim Đông Nam Á tại LHP Quốc tế Singapore diễn ra từ 25-11 đến 5-12.

Trong khi đó, "How to Improve the World" của đạo diễn Nguyễn Trinh Thi sẽ tranh tài hạng mục Undercurrent dành cho các bộ phim có những khám phá mới lạ cùng 13 phim khác từ các nước trên thế giới.

LHP Đông Nam Á Bangkok (Bangkok ASEAN film Festival) 2021, diễn ra từ ngày 8 đến 13-12, cũng có 3 phim Việt tranh giải hạng mục phim ngắn, gồm: "Bình" của đạo diễn Ostin Fam, "Live in a Cloud-Cuckoo Land" - đạo diễn Vũ Minh Nghĩa/Phạm Hoàng Minh Thy và "A Trip to Heaven" - đạo diễn Dương Diệu Linh. Các phim trong hạng mục phim ngắn sẽ cạnh tranh 3 giải thưởng: Phim ngắn Đông Nam Á xuất sắc nhất, Giải thưởng của ban giám khảo và Giải thưởng đặc biệt.

Phim "Người lắng nghe: Lời thì thầm" của đạo diễn Khoa Nguyễn tranh tài trong khuôn khổ LHP Sydney Liff-Off 2021 diễn ra trong tháng 11. Tính đến tháng 8, phim này tham gia tổng cộng 5 LHP quốc tế tại Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ và Anh, nhận được 16 đề cử và dành được 12 chiến thắng tại các hạng mục dành cho phim xuất sắc, đạo diễn, biên kịch, hình ảnh, nam diễn viên chính và nữ diễn viên chính. Trong đó, nổi bật là Giải Vàng (Gold Award) tại LHP Quốc tế New York năm 2021 (International New York Film Festival 2021 - INYFF 2021).



Phim "Người lắng nghe: Lời thì thầm" của đạo diễn Khoa Nguyễn

Phim Việt cũng đều đặn được chọn tham gia tranh tài trong các LHP Quốc tế lớn của khu vực, như LHP Quốc tế Busan - Hàn Quốc, dù không phải lúc nào cũng may mắn có giải.

"Nhiều phim Việt tham gia các LHP Quốc tế dù quy mô phần nhiều ở trong khu vực nhưng cũng là nguồn động viên cho người làm nghề cũng như là nơi cọ xát cho các nhà làm phim trẻ. Một điều đáng động viên" – nhà biên kịch Đông Hoa nhận định.

Nhiều người làm nghề tâm đắc nhận thấy sự gia tăng số lượng của các phim tranh tài mang theo mong mỏi một kết quả khả quan cho phim Việt sau một năm thị trường phim chịu nhiều tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19.