Leonardo DiCaprio đã đăng lại loạt ảnh Amazon đối mặt với sự tức giận của "bà hỏa" từ Instagram của Earth Alliance lên mạng xã hội. Earth Alliance là tổ chức do Leonardo DiCaprio, nhà từ thiện Laurene Powell Jobs, Brian Sheth sáng lập.

Tất cả hội bàn và cho ra mắt ngay quỹ Amazon Forest nhằm tìm kiếm nguồn tiền để hỗ trợ chữa cháy, khắc phục hậu quả sau thảm họa cháy rừng. Số tiền 5 triệu USD được chuyển tới năm nhóm tình nguyện tại Brazil đang tham gia chữa cháy rừng.

Leonardo DiCaprio dốc sức vì rừng Amazon

Leonardo DiCaprio cùng Earth Alliance tiếp tục kêu gọi, gây quỹ thêm cho hoạt động hỗ trợ Amazon phục hồi về sau.

Rừng Amazon là lá phổi của trái đất nhưng đang trải qua nạn cháy kỷ lục với 73.000 vụ hỏa hoạn từ đầu năm đến nay. Mọi sự quan tâm về môi trường đang dồn vào rừng Amazon.

Không chỉ tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng, Leonardo DiCaprio còn gặt hái thành công lớn trong hoạt động từ thiện, chủ yếu về môi trường.

Quỹ từ thiện có tên Leonardo DiCaprio được tài tử này thành lập từ năm 1998, nhằm hỗ trợ các tổ chức hoạt động vì môi trường, chống lại biến đổi khí hậu. Suốt thời gian dài qua, quỹ đã hỗ trợ cho hơn 200 dự án vì môi trường, bảo vệ động thực vật đang bị đe dọa tuyệt chủng, khôi phục sự cân bằng ở những hệ sinh thái sinh quyển trái đất. Để kêu gọi nâng cao nhận thức về môi trường, gây quỹ hoạt động, Leonardo DiCaprio không ngại tham gia cũng như tổ chức nhiều sự kiện liên quan. Anh cũng nhiều lần diễn thuyết bất chấp công việc trường quay bận rộn.

Suốt 20 năm, quỹ tài trợ hơn 200 dự án lớn nhỏ tại tất cả các châu lục, tất cả các đại dương của toàn hành tinh" - Leonardo DiCaprio tự hào chia sẻ trên truyền thông.

Leonardo DiCaprio từng tham gia phim tài liệu "Before the flood" năm 2016 tập trung vào những vấn đề biến đổi khí hậu. Bộ phim nhằm nâng cao nhận thức về những hậu quả khủng khiếp do tác động biến đổi khí hậu.