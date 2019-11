NS Tấn Beo và Tấn Bo trong tiểu phẩm hài "Vì sao lên chùa"

"Tôi thật sự không biết về số nợ mà vợ mình đã vay của người thân. Do thường xuyên tham gia biểu diễn, tôi vắng nhà nên mọi việc đều do vợ quáng xuyến. Vài năm trước, khi thấy công việc biểu diễn của tôi ngày càng sa sút, thị trường biểu diễn hài kịch bị thu hẹp bởi nhiều nguyên nhân. Một mình tôi lo nuôi cả nhà với một vợ và bốn con, chính vì thế vợ tôi muốn phụ giúp chồng bằng cách mở quán mì cay kinh doanh nhưng do không đủ kinh nghiệm dẫn đến thua lỗ" – nghệ sĩ Tấn Bo tâm sự trong buồn bã.



Nghệ sĩ Tấn Bo cho biết thêm, số nợ mà vợ của anh vay từ người thân dẫn đến vụ lùm xùm trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến anh. "Thực ra khi không còn khả năng đóng tiền lãi hàng tháng, vợ tôi mới thú nhận. Lúc đó buộc lòng tôi phải ký giấy vay có công chứng. Là nghệ sĩ, chỉ biết biểu diễn, đem hết khả năng của mình để phục vụ khán giả, tôi phải vướng vào vấn đề liên quan đến pháp luật, nên tôi rất buồn. Thế nhưng tôi đồng ý lãnh hết số nợ bằng cách tham gia cùng với vợ mình làm công tại Nhà hàng có tổ chức biểu diễn văn nghệ, để được chia phần trăm lợi nhuận, nhằm có tiền trả nợ. Nhưng rồi nhà hàng của người mợ, chủ nợ của vợ tôi cũng phá sản, dẫn đến việc chúng tôi hoàn toàn không nhận được tiền công sau 6 tháng làm việc. Trước đó, vợ tôi đã đóng tiền lãi hàng tháng, nhưng đến thời điểm này, chủ nợ vẫn một mực buộc vợ chồng tôi phải trả hết số nợ đã vay. Chúng tôi ở ngôi nhà tại quận 8, thường xuyên bị chủ nợ thuê người đến đòi tiền, tạt sơn, chửi bới khiến gia đình tôi không thể ở trong ngôi nhà đó nữa, mà phải tá túc nhà người dì ở Bình Chánh. Chủ nợ còn lấy hình ảnh con trai tôi đưa lên mạng để bêu xấu, khiến cháu phải nghỉ học vì mắc cỡ với bạn bè. Tôi không ngờ gia đình mình lại lâm vào cảnh này chỉ vì số nợ do làm ăn thua lỗ" – NS Tấn Bo nói.

NS Tấn Bo và Tấn Beo được khán giả yêu thích qua nhiều tiểu phẩm hài châm biếm thói hư, tật xấu

Trước những thông tin lên án việc nghệ sĩ Tấn Bo quỵt tiền, trốn biệt tăm, anh khẳng định không có việc đó. "Tôi vẫn ở Bình Chánh, vẫn đi diễn bình thường. Có những suất diễn thiện nguyện tôi không nhận lương nhưng chủ nợ đã nhiều lần thuê người đến điểm diễn nhục mạ tôi. Mọi việc bây giờ chỉ chờ đưa ra pháp luật. Tôi không trốn tránh trách nhiệm, chỉ mong có đủ sức khỏe, còn được khán giả thương mến, tiếp tục biểu diễn để có tiền trả nợ và lo cho gia đình" – NS Tấn Bo tâm sự.

Nghệ sĩ hài cũng đã chia sẻ thêm thông tin, khi ngôi nhà của cố nghệ sĩ Tấn Tài ở quận 8, TP HCM đang trong diện quy hoạch, sắp được đền bù, anh sẽ hoàn trả số tiền vì là con trong gia đình được hưởng tài sản chung của cha để lại. "Ban đầu, chủ nợ đã đồng ý, khi tôi nhận tiền đền bù nhà của cha, sẽ trả đủ tiền nợ, nhưng từ sau ngày Giỗ Tổ sân khấu, thấy tôi tổ chức cúng, chủ nợ nghĩ tôi có tiền mà quỵt nợ, trong khi buổi tiệc cúng Tổ là do các mạnh thường quân, các khán giả có tấm lòng đứng ra tổ chức, chứ không phải tiền của tôi" – NS Tấn Bo nói.