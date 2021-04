Daily Mail ngày 10-4 thông tin Nikki Grahame đã qua đời. Một người bạn của cô là Leon Dee xác nhận điều này.

Daily Mail cho biết ngôi sao truyền hình thực tế này dường như đã được xuất viện một ngày trước khi cô qua đời. Cô đã vật lộn với chứng bệnh biếng ăn từ lúc còn nhỏ và thời gian gần đây cô tích cực đến phòng khám tư nhân để điều trị rối loạn ăn uống. Bạn bè của Nikki Grahame đã kêu gọi quyên góp được hơn 69.000 bảng Anh thông qua trang GoFundMe để hỗ trợ hành trình chữa bệnh lâu dài cho Nikki Grahame.

Nikki Grahame qua đời ở tuổi 38

"Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo với các bạn rằng Nikki Grahame đã qua đời ngày 9-4… Tất cả các khoản đóng góp đều được đánh giá cao, tất cả mọi người kể cả Nikki Grahame đều cảm thấy ấm lòng khi cô ấy được yêu thương nhiều như thế" – thông cáo từ GoFundMe có đoạn viết.

Leon Dee cho biết số tiền đóng góp cho Nikki Grahame sẽ được chuyển cho tổ chức từ thiện hỗ trợ những người mắc chứng biếng ăn như một sự tưởng nhớ dành cho sao truyền hình thực tế này. Mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhật và những người đã quyên góp nào muốn lấy lại tiền của mình cũng có thể gửi thông tin đến nhóm để được hoàn lại.

Nikki Grahame bị chứng biếng ăn từ nhỏ, được gia đình nhiều lần đưa đến bệnh viện điều trị. Chứng bệnh hành hạ tinh thần Nikki Grahame đến mức cô nghĩ đến tự sát và thực hiện nó năm 12 tuổi với 22 viên thuốc nhưng được cấp cứu kịp thời. Một số thời điểm, cân nặng cô thấp đến mức hôn mê và cũng có lúc bác sĩ nghĩ rằng cô sẽ chết không lâu sau đó. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng vượt qua dù vô cùng chật vật và có lúc chỉ có 17kg.

Cô chiến đấu với chứng biếng ăn từ nhỏ

Nikki Grahame tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế nhưng nổi bật nhất là "Big Brother" của Anh. Ngoài ra, các chương trình cô tham gia có: "Blind Date", "The Jeremy Kyle show", "The Friday night project", "Balls of steel", "The family outing"….



Cô đã xuất bản 2 quyển hồi ký và còn hoạt động như một người mẫu. Dù chiến đấu với bệnh thời gian dài, Nikki Grahame lại được đánh giá là cô gái vui nhộn, đáng yêu. Nhiều bạn bè, người hâm mộ thương tiếc cô trên trang cá nhân: "Cô ấy là một cô gái rất đáng yêu!" – MC Paddy McGuinness nhận định.

"Tôi vô cùng buồn khi nghe tin! Cô ấy là một cô gái ngọt ngào, tốt bụng và vui tính" – diễn viên Daniel Brocklebank cho biết.