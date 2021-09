Những hình ảnh thế này trên mạng xã hộibị nhiều người nhiều phản ứng

Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử chung của nghệ sĩ mà Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) chuẩn bị ban hành dành nhiều nội dung về quy tắc ứng xử của nghệ sĩ trên báo chí, mạng xã hội, yêu cầu minh bạch từ thiện, không quảng cáo sai sự thật.



"Sao kê", cụm từ hot nhất mạng xã hội

Thời gian gần đây, cụm từ "sao kê" nổi lên trên mạng xã hội cùng với nhiều đề nghị của cư dân mạng về việc một vài nhân vật nổi tiếng tham gia hoạt động từ thiện công bố rõ ràng thu chi để giải đáp thắc mắc về chênh lệch khoản tiền kêu gọi từ thiện.

Thông tin Bộ VH-TT-DL sắp ban hành Bộ quy tắc ứng xử dành cho giới nghệ sĩ đang thu hút sự chú ý của dư luận. Đây là động thái cần thiết để giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao ý thức trách nhiệm, từng bước hình thành chuẩn mực đạo đức trong hành vi ứng xử của nghệ sĩ.

Bộ quy tắc ứng xử này quy định chi tiết hoạt động nghề nghiệp, ứng xử với đồng nghiệp, công chúng và trong ứng xử trên báo chí, truyền thông, mạng xã hội. Theo đó, nghệ sĩ "không được tham gia quảng cáo các sản phẩm không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm, không thực hành, ủng hộ hoạt động mê tín dị đoan, không tổ chức, tham gia các hoạt động trái quy định của pháp luật và phải có trách nhiệm minh bạch trong hoạt động xã hội, từ thiện".

Trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội, nghệ sĩ phải trung thực trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ quan điểm; không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, trái thuần phong mỹ tục; không lôi kéo, xúi giục, kích động, tạo phe nhóm gây chia rẽ, mất đoàn kết, xâm phạm quyền, lợi ích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; gây ảnh hưởng an ninh, lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng.

Bộ quy tắc ứng xử yêu cầu nghệ sĩ minh bạch khi kêu gọi từ thiện

Thực tế hiện nay ở showbiz Việt, tình trạng "ăn tục nói phét", nói bậy khá phổ biến. Tuy nhiên, khi đã ở vị trí có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, được công chúng dõi theo thì nhất cử nhất động của mình, nghệ sĩ cần thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Tối 2-9, Phan Hiển chính thức lên tiếng đáp trả diễn viên "Thương nhớ ở ai" Phan Thị Trà My. Phan Hiển cho hay khi yêu Khánh Thi, anh không quan tâm đến chuyện tuổi tác, nhan sắc hay gia thế và chấp nhận những lời dị nghị của nhiều người. Do đó, việc Trà My nói Khánh Thi "bẫy" Phan Hiển là không chính xác. "Hiển không muốn dành những lời lẽ nặng nề với chị (Trà My)... Hy vọng chị sẽ không dùng những lời lẽ gây tổn thương hay xúc phạm đến vợ em, đặc biệt là 2 đứa con của em" - Phan Hiển viết trên trang cá nhân.

Việc diễn viên "Thương nhớ ở ai" có phát ngôn bị chỉ trích là không lạ. Đáp lại, cô luôn biện minh rằng mình không còn là nghệ sĩ vì đang tập trung kinh doanh. Đó cũng là cách mà người mẫu Trang Trần lý giải việc cô hay chửi thề. Tuy nhiên, từng là nghệ sĩ, có lượng người theo dõi trên mạng xã hội lớn thì họ cần ý thức để giữ thanh danh.

Clip nhạy cảm chứa file ghi âm được cho là của Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang vẫn chưa ngã ngũ khi cư dân mạng cho rằng người tám chuyện 18+, mỉa mai Chi Pu, cà khịa Lâm Khánh Chi... chính là cô. Phía Hương Giang lên tiếng đính chính "đó là giả giọng với mưu đồ hãm hại". Mạng xã hội cũng xuất hiện một người tự nhận người giả giọng. Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng vẫn chưa tin bởi Hương Giang từng dính khá nhiều vụ lùm xùm, bị tẩy chay, phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Nên có "phong sát"?

Để thế hệ sau không hiểu "méo mó" về văn hóa, nhân cách của giới nghệ sĩ, nhiều ý kiến trên các diễn đàn đã bàn luận về việc có nên thực hiện việc "phong sát" ở showbiz Việt hay không.

Bộ quy tắc sẽ giúp nghệ sĩ ý thức hơn trong ứng xử

Với công chúng, nghệ sĩ cần tôn trọng, tận tâm cống hiến, đúng mực, lịch sự, thân thiện, lắng nghe ý kiến đóng góp của họ để hoàn thiện bản thân; trung thực, không lợi dụng sự nổi tiếng, danh nghĩa nghệ sĩ để trục lợi cá nhân.

Trong hoạt động xã hội, nghệ sĩ cần phải có trách nhiệm tích cực, đóng góp cho cộng đồng, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng; có lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ gìn hình ảnh trước công chúng và xã hội; phát huy uy tín cá nhân để lan tỏa các giá trị nhân văn, những việc làm tốt, hình ảnh đẹp, hành vi ứng xử văn hóa trong xã hội đến cộng đồng. Đó là những quy tắc buộc một nghệ sĩ cần phải có.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL phụ trách khối nghệ thuật Tạ Quang Đông nhìn nhận: "Nó là cái khung để nghệ sĩ biết tiết chế, ứng xử. Nghệ sĩ là người của công chúng nên những hành vi của họ trên mạng xã hội và cả ngoài đời thực có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, lối sống của công chúng. Vì thế, xã hội trông chờ vào những hành vi đúng đắn, suy nghĩ cẩn trọng, chia sẻ có trách nhiệm của nghệ sĩ trên mạng và ngoài đời thực có văn hóa với nhau".

Bộ VH-TT-DL nhấn mạnh Bộ quy tắc ứng xử chỉ có giá trị định hướng hành vi của nghệ sĩ, chứ không có các chế tài như luật, hoàn toàn không phải là công cụ để "trừng trị" những vi phạm pháp luật của nghệ sĩ.

Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn mong showbiz Việt được "phong sát" để làm trong sạch

Xã hội trông chờ rất nhiều vào những hành vi đúng đắn, suy nghĩ cẩn trọng, chia sẻ có trách nhiệm của nghệ sĩ trên mạng xã hội và ngoài đời. Nhưng thực tế, vẫn còn nhiều những tình huống, những trường hợp phản cảm, tạo nên thực trạng showbiz méo mó, xấu xí. Thế nên, việc "phong sát" có vẻ sẽ là biện pháp mạnh để loại bỏ dần những "tạp chất", để showbiz trong sạch hơn. Đây cũng sẽ điều công bằng cho những nghệ sĩ chân chính, luôn lép vế bởi những người bất chấp chiêu trò, thậm chí phản cảm, để nổi tiếng.