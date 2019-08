Trong phóng sự của "I want to know", một sự thật gây sốc đằng sau ánh hào quang của các Youtuber nhí thu hút lượng lớn người theo dõi hé lộ. Những vấn đề lớn, đầy đen tối, đi kèm với sự nổi tiếng của những Youtuber nhí này mà xuất phát từ chính cha mẹ các bé.

Số lượng các YouTube nhí đang nở rộ và Hàn Quốc cũng không ngoại lệ. Những đứa trẻ có kênh riêng được khán giả yêu thích nhưng đa phần nội dung của các kênh này do cha mẹ quay, dựng và đăng tải. Nếu các nội dung đều là quay lại tình huống ngẫu nhiên của các bé trong cuộc sống thì chẳng có gì bàn cãi, nhưng một số phụ huynh lại kiểm soát nội dung và muốn con mình thực hiện theo những gì mình định ra để thúc đẩy sức hút của kênh.

Boram là "Youtuber nhí" đình đám Hàn Quốc, thu nhập cao

Các Youtuber nhí nổi tiếng có nguồn thu nhập khổng lồ. Nhiều phụ huynh vì tham lợi đã lạm dụng con mình để tạo ra những video clip gây sốc cho kênh, tăng lượng xem.

Thời gian qua, dư luận Hàn Quốc từng sốc khi biết mẹ của YouTuber nhí nổi tiếng tên Boram, 6 tuổi, đã mua căn hộ trị giá 826.000 USD (19 tỉ đồng) bằng thu nhập từ kênh của con mình. Trước đó, họ cũng đã từng mua căn hộ hơn 180 tỉ đồng và lập công ty để điều hành kênh YouTube của con gái.

Gần đây, cha mẹ Boram lại tiếp tục bị tố cáo lạm dụng con mình để kiếm tiền khi tung video clip có nội dung Boram phải dùng xe hơi đồ chơi của mình kéo xe của cha chạy trên đường. Tháng 9-2017, cha mẹ Boram từng bị chi nhánh địa phương của tổ chức "Save The Children" kiện ra tòa với cáo buộc tương tự. Họ bị cho là đặt con vào tình huống nguy hiểm khi buộc đứa trẻ 6 tuổi thực hiện hành vi ăn cắp tiền trong ví cha mình, phá hỏng búp bê yêu thích, thực hiện hành động như đang mang thai và sinh con… Trước áp lực dư luận, cha mẹ Boram đã xin lỗi công khai, xóa hết các video clip có nội dung tranh cãi trên mạng.

Ngoài trường hợp Boram, nhiều YouTuber nhí khác cũng gặp phải tình huống tương tự. Cặp song sinh Sua và Suji cũng từng khiến dư luận bức xúc khi bị ép quay video clip ăn bạch tuộc khổng lồ. Cả hai cô bé đều tỏ ra sợ hãi, nhăn mặt khi phải nhai nuốt bạch tuộc.

Sua và Suji ăn bạch tuộc

Theo "I want to know", hầu hết các phụ huynh khi được hỏi tại sao lại xây dựng kênh YouTube cho con mình đều trả lời: "Con tôi thích thế!", "Tôi muốn lưu lại kỷ niệm của bọn trẻ"… Tuy nhiên, nhà sản xuất một kênh YouTube dành cho trẻ em tiết lộ rằng bọn trẻ kể lại chúng không có cuộc sống tự do. Cha mẹ của chúng không hài hước, vui vẻ mỗi khi quay video clip mà thường yêu cầu: "Nếu mẹ bảo chạy, con phải chạy. Mẹ bảo đi, con phải đi".