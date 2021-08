Đứng đầu bảng xếp hạng là album nhạc đồng quê "Dangerous: The Double Album" của giọng ca Morgan Wallen. Ra mắt vào tháng 1 năm nay, album "Dangerous: The Double Album" tạo nên điểm nhấn với việc tung ra đến 30 ca khúc trong cùng một dự án. Bao gồm các bản hit như "Cover Me Up", "This Bar", "More Than My Hometown" hay "7 Summer", album đã thu về những con số ấn tượng: hơn 2,3 tỉ lượt stream trên toàn cầu cùng hơn 241.000 bản vật lý được bán ra.



Ca sĩ Olivia Rodrigo .Ảnh: REUTERS

Đứng thứ 2 là giọng ca Olivia Rodrigo với album "Sour". Trụ hạng bền vững trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100, những bản hit như "good 4 u", "déjà vu" chắc chắn là mảnh ghép đầy màu sắc cho bức tranh âm nhạc năm nay. Album "Sour" cũng cho thấy sức mạnh ở mảng streaming khi có đến hơn 1,5 tỉ lượt nghe được ghi nhận, vượt qua album "Justice" của Justin Bieber ở vị trí thứ 3. Hai nhân vật còn lại trong top 5 lần lượt là Pop Smoke với album "Shoot for the Stars Aim for the Moon" và The Weeknd với "After Hours".

Universal Music Group hiện là công ty âm nhạc hàng đầu thế giới khi nắm đến 64% thị phần của thị trường âm nhạc Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của Universal Music Group cũng đạt mức 4,5 tỉ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nhập lớn nhất vẫn đến từ hoạt động thu âm và dịch vụ streaming. Đáng chú ý, doanh số tiêu thụ album vật lý cũng đạt mức tăng trưởng lên đến 40,1%.