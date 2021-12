Phim truyền hình "Mẹ ác ma, cha thiên sứ" do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, lấy cảm hứng từ sách "Khúc chiến ca của mẹ hổ" – hòi ký của Amy Chua, 49 tuổi, giảng viên trường Luật Yale của Mỹ.

Nội dung phim xoay quanh gia đình Tất Thắng và Tấn Lộc cùng con gái nhỏ. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã thêm các yếu tố phù hợp văn hóa, thói quen sinh hoạt của người Việt vào phim.

Phim "Mẹ ác ma, cha thiên sứ" khai thác chủ đề tình cảm gia đình

Minh Hằng vào vai Tất Thắng - một người mẹ cá tính, nghiêm khắc trong dạy con

Với cá tính mạnh mẽ, Tất Thắng là một người mẹ luôn yêu cầu khắt khe với con, nghiêm khắc trong cách dạy dỗ, rèn con vào nề nếp. Trong khi đó, Tấn Lộc lại cưng chiều, không muốn gò ép con mà muốn để bé thoải mái phát triển.

Ngoài hai vợ chồng, công cuộc dạy dỗ còn có ông bà hai bên thuộc thế hệ lớn hơn dẫn đến không ít va chạm, mâu thuẫn. Tuy nhiên, trên hết, tình cảm gia đình, tình yêu thương con vẫn được tô đậm trong phim.

"Mẹ ác ma, cha thiên sứ" quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Công Ninh, Minh Hằng, Huy Anh, Ngân Chi,… Phim phát sóng trên kênh K+ CINE, độc quyền của Truyền Hình K+.

Một tác phẩm khác phục vụ khán giả màn ảnh nhỏ là phim "Mặt nạ gương" do Bùi Quốc Việt đạo diễn kể về nữ nhà văn tên Hoa (Lương Thu Trang đóng). Phim thuộc thể loại truyện trinh thám và tạo dựng được thương hiệu với loạt truyện "Sát nhân K".

Hoa muốn tìm kiếm chất liệu cho phần truyện tiếp theo của mình về một vụ án xảy ra trong thẩm mỹ viện nên tìm đến bố mình là ông Nghị - một bác sĩ thẩm mỹ có tiếng và Tùng - người bạn thân, cũng là đội trưởng đội trọng án để có thêm chất liệu.

Phim "Mặt nạ gương" là thể loại trinh thám, tâm lý tội phạm

Trong quá trình tìm kiếm chất liệu, Hoa bị vướng vào một vụ án đặc biệt liên quan đến gia đình cô, khám phá bí ẩn cái chết của mẹ ruột cô cách đây 20 năm. Lần theo vụ án, cô phát hiện những bí ẩn về mẹ kế Diễm (Ngọc Lan đóng) và Tiến Khôi (Ngọc Quỳnh đóng) – gã người tình của bà Diễm.

Phim quy tụ dàn diễn viên: Lương Thu Trang, Hoàng Hải, Ngọc Lan, Bình An… Hiện tại, phim "Mặt nạ gương" phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút vào thứ 5, 6 hằng tuần trên VTV3.

Phim "Thương ngày nắng về" của đạo diễn Bùi Tiến Huy – NSƯT Vũ Trường Khoa được Việt hóa từ bộ phim Hàn Quốc "Con gái của mẹ". Nội dung phim xoay quanh gia đình bà Nga (NSƯT Thanh Quý đóng) sống cùng cậu em trai không được thông minh và ba cô con gái.

Là một người phụ nữ góa chồng bước vào độ tuổi 60 nhưng tâm trí của bà vẫn chưa hề an yên khi ba cô con gái dẫu đã lớn khôn nhưng luôn đầy những khúc mắc trong cuộc sống. Dù hay lắm điều, cằn nhằn nhưng với đức hi sinh và tình yêu thương vô hạn, bà luôn là một điểm tựa vững vàng cho em trai và những cô con gái của mình…

Phim "Thương ngày nắng về" ngợi ca tình mẹ

Phim quy tụ diễn viên: NSƯT Thanh Quý, Lan Phương, Phan Minh Huyền,… "Thương ngày nắng về" đang phát sóng trên VTV3 lúc 21 giờ 40 phút vào thứ 2, 3, 4 hằng tuần.

Phim "Phố trong làng" của NSƯT Nguyễn Mai Hiền đạo diễn nói về Nam (Anh Tuấn đóng) - một chiến sĩ công an chính quy, được cử xã Tân Xuân với chức vụ trưởng công an xã. Tân Xuân là vùng nông thôn hiện đại hóa với tốc độ nhanh, người dân giàu do bán đất và cũng từ đây xuất hiện các tệ nạn về cờ bạc, mại dâm…

Nam phải giải quyết những chuyện này bên cạnh tìm cách thích nghi cuộc sống tại vùng nông thôn. Không khô khan, cứng nhắc như thường thấy trong các phim trước, hình ảnh công an Nam được thể hiện gần gũi, trẻ trung và rất đời thường.

Phim "Phố trong làng" là câu chuyện về chiến sĩ công an xã

Phim khai thác cuộc sống đời thường của các chiến sĩ công an

Phim quy tụ diễn viên: Phạm Anh Tuấn, Phạm Ngọc Anh, Phùng Đức Hiếu, Lưu Duy Khánh… Phim chiếu trên VTV1 vào lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần

Phim "Kẻ tàng hình" của đạo diễn Thái Trình là những câu chuyện về cuộc đối đầu căng thẳng giữa các băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy trong lớp vỏ bọc doanh nghiệp hàng đầu.

Mọi chuyện bắt đầu khi trong một cuộc giao dịch ma túy lớn, nhân vật anh Ba (Cao Minh Đạt đóng) của băng Tứ Hổ bất ngờ bị sát thủ ám sát bằng súng bắn tỉa. Điều này khiến ông trùm Thắng (Đức Hải đóng) vô cùng tức giận vì cái chết bất ngờ của em trai. Mọi nghi ngờ và căm hận của trùm Thắng hướng về đối thủ Hoàng Phát.

Phim "Kẻ tàng hình" kể về cuộc chiến chống ma túy

Phim quy tụ diễn viên: Đức Hải, Mai Thu Huyền, Khương Thịnh, Trương Minh Quốc Thái… phát sóng trên kênh SCTV14 trong khung giờ 19 giờ 45 phút tất cả các ngày trong tuần.

Phim "Nghiệp sinh tử" phần 3 của đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương thuộc thể loại cổ trang, mượn thế giới âm phủ và nhân vật Diêm vương như một phiên tòa, thẩm phán, để phán xét chuyện nhân gian theo mô-típ lấy chuyện xưa nói chuyện nay.

Trong phần 3, nội dung phim tập trung khai thác về danh vọng, kim tiền - miếng mồi ngon dẫn dụ con người bước vào cuộc đổi đời bất chấp thủ đoạn, thổi bùng lên những oán hận cùng hàng loạt độc kế đáp trả sâu cay. Nhưng tất cả đều bị nhấn chìm trong vòng quay khắc nghiệt của luật nhân quả, bởi mọi nẻo nhân sinh chỉ riêng dành cho những ai thấu hiểu đủ đầy về phúc đức, thiện lương.

Phim "Nghiệp sinh tử" phần 3

Phim quy tụ diễn viên: NSƯT Hùng Minh, Công Hậu, Huy Khánh, Ngọc Lan, Dương Cẩm Lynh,…, phát sóng trên kênh THVL1 lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần.