Vắng người mua sắm trực tiếp, siêu thị TPHCM vẫn có mặt hàng “cháy hàng”, doanh số gấp 4

Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5 kéo dài hơn 1 tuần, nhiều người rời TPHCM về quê, đi du lịch nhưng một số mặt hàng tại siêu thị vẫn hút khách, doanh số tăng tới 4 lần ngày thường..

Ngày 3-5, đại diện Saigon Co.op cho biết sức mua tại TPHCM trong dịp lễ có tăng nhưng không đột biến, do đặc thù kỳ nghỉ dài khiến một lượng lớn người dân rời thành phố.

Dù vậy, nhờ các chương trình khuyến mãi lớn trong tháng sinh nhật Co.opmart 30 năm, lượng khách đến siêu thị vẫn duy trì ổn định và tăng dần vào cuối kỳ nghỉ.

Các nhóm hàng ghi nhận tăng trưởng tốt gồm thực phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn tăng khoảng 1,5-2 lần vào những ngày cận lễ; đồ uống, bia, nước giải khát tăng 2-3 lần; đồ dùng du lịch, tiện ích như khăn giấy, đồ ăn nhanh, snack có thời điểm tăng 2-4 lần.

Trái ngược với TPHCM, hệ thống Co.opmart tại các tỉnh ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt ở khu vực miền Tây và những địa phương có đông lao động trở về nghỉ lễ.

Lượng khách và doanh số tại nhiều điểm bán tăng cao trong 2-3 ngày đầu kỳ nghỉ, tập trung chủ yếu vào nhóm hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt và đi lại. Cụ thể, các mặt hàng tăng mạnh từ 2-4 lần gồm thực phẩm thiết yếu như gạo, thịt, rau củ, thực phẩm tươi sống, đồ ăn chế biến sẵn; hàng gia đình và tiêu dùng nhanh như nước uống, mì gói, sữa, bánh kẹo, khăn giấy, sản phẩm vệ sinh cá nhân...

Ghi nhận của phóng viên trưa 3-5 tại siêu thị Farmers Market trên đường Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TPHCM), các loại trái cây như kiwi, quýt bán rất chạy. Đặc biệt, dừa tươi gọt kim cương “cháy hàng” nhờ chương trình khuyến mãi còn 99.000 đồng/chục, giảm từ giá gốc 25.000 đồng/quả.

Tại cửa hàng này, lượng khách đông nhất là tài xế công nghệ nhận đơn giao hàng và khách du lịch nước ngoài ghé mua sắm.

Anh Phan Thanh Hưng, cửa hàng trưởng, cho biết lượng khách du lịch năm nay đến mua sắm tăng nhiều hơn so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Khách thường chọn các đặc sản địa phương như hạt điều, mít sấy, xoài sấy và cà phê. “Dù vậy, doanh số chung của cửa hàng vẫn thấp hơn ngày thường do nhóm khách chính là dân văn phòng đang nghỉ lễ” - anh Hưng nói.

Theo chị Ngô Bích Quyên, Giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng Organicfood, doanh số toàn hệ thống dịp lễ giảm khoảng 30% so với ngày thường và điều này đã được dự báo trước.

Theo chị Quyên, vào dịp lễ, khách hàng tại TPHCM có xu hướng tăng ăn uống bên ngoài, giảm nấu ăn tại nhà để dành thời gian nghỉ ngơi, giải trí. Các sản phẩm bán chạy chủ yếu là hàng ăn ngay, không cần chế biến hoặc nấu nướng phức tạp như trái cây, thực phẩm khô. Vì vậy, siêu thị cũng tập trung khuyến mãi nhóm hàng này để kích cầu.