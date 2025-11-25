Vành đai 2 quyết không lỡ hẹn

Tại TP HCM những ngày này, nhiều tuyến đường trên phường Phước Long, nơi đoạn 2 của dự án đường Vành đai 2 TP HCM đi qua, tràn đầy không khí khẩn trương.

Vì lợi ích chung

Ở những nơi này, hàng trăm hộ dân tất bật thu dọn đồ đạc, tháo bảng hiệu, dời nhà để bàn giao mặt bằng. Họ cho biết gia đình đồng thuận với chính sách bồi thường và mong dự án sớm triển khai.

Bà Nguyễn Thị Kim Vân kể có 2 căn nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp trong diện giải tỏa. Việc phải tạm biệt nơi sinh sống nhiều năm luôn mang tới cảm giác bùi ngùi, tuy vậy, bà dằn lòng nén cảm xúc, coi sự thay đổi là lẽ tất nhiên trong cuộc sống.

"Tiếc chứ, nhưng vì lợi ích chung nên chúng tôi đồng ý. Với tiền bồi thường phù hợp, tôi dự định mua nhà ở gần đây để ổn định" - bà Vân chia sẻ.

Khu vực đoạn 2 đường Vành đai 2 đang sẵn sàng cho ngày khởi công

Cách đó vài trăm mét, anh Nguyễn Kim Ngọc, chủ quán ăn đang tìm mặt bằng mới để kịp dời quán. Nam thanh niên cho hay đường này chật chội, hay ùn tắc và việc triển khai dự án là cần thiết để rộng rãi, thông thoáng, mỹ quan hơn.

Sẵn sàng khởi công

Theo quy hoạch, đường Vành đai 2 TP HCM tổng chiều dài 64 km được xác định là dự án giao thông trọng điểm, cấp bách của TP HCM. Khi hoàn thành, tuyến đường góp phần giảm áp lực giao thông nội đô, thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế vùng.

Đến hiện tại, 50 km được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác. Còn 14 km thuộc 4 đoạn khác nhau chưa được khép kín.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông) đang tập trung vào 2 đoạn trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 13.800 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 8.600 tỉ đồng.

Đoạn 1 dài 3,5 km từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, ảnh hưởng 893 hộ dân với vốn bồi thường 5.825 tỉ đồng. Đoạn 2 dài gần 2,5 km từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng, ảnh hưởng 258 hộ dân, chi phí bồi thường khoảng 1.742 tỉ đồng.

Mục tiêu đến cuối tháng 11-2025 hoàn tất thu hồi đất. Các hộ chưa bàn giao được vận động, nếu vẫn không đồng thuận, cơ quan chức năng cưỡng chế theo quy định vào tháng 12 cùng năm.

Hai đoạn dự kiến khởi công ngày 19-12 sau khi 2 mốc thời gian trước đó phải điều chỉnh để chờ đợi quỹ đất sạch cũng như giải quyết rốt ráo vướng mắc cho người dân. Sự kiện khởi công sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng, mở đường cho việc hoàn thiện dự kiến vào tháng 4-2027. Qua đó, kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị phía Đông TP HCM.

Trên xe, dưới tàu

Ngoài hai đoạn sắp khởi công, đoạn 3 từ đường Phạm Văn Đồng đến Gò Dưa, đoạn 4 từ nút giao An Lập đến đường Nguyễn Văn Linh đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng nhằm triển khai đồng bộ với những hạng mục còn lại của dự án.

Trong chỉ đạo mới đây, UBND TP HCM giao Ban Giao thông thẩm định, triển khai các hạng mục của dự án.

Cạnh đó, phối hợp Sở Xây dựng, Ban Quản lý đường sắt đô thị và Sở Quy hoạch - Kiến trúc để rà soát, xác định hướng tuyến Metro số 6 nối dài, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch chung. UBND TP HCM cũng yêu cầu rà soát tổng thể mạng lưới đường sắt đô thị gồm 12 tuyến với tổng chiều dài 582 km, bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ, sử dụng vốn hiệu quả, và giải ngân 100% vốn được giao trong năm 2025.

Theo Đồ án quy hoạch chung khu vực TP Thủ Đức (cũ) đến năm 2040 đã được Thủ tướng phê duyệt, mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn có bổ sung nhánh mới của tuyến Metro số 6, đi từ nút giao thông Bình Thái đến nút giao thông Gò Dưa. Hồ sơ nghiên cứu của đơn vị tư vấn thể hiện tuyến metro số 6 đi trên đường Vành đai 2, cần đi ngầm trong phạm vi lộ giới 67 m của công trình này (bao gồm đi ngầm qua phạm vi các nút giao).

Nhiều người dân khi được hỏi đều bày tỏ sự chờ đợi vào hệ thống giao thông phía Đông thành phố. Chị Dương Lan Phương, có lộ trình đi làm trên đường Vành đai 2, hình dung trong tương lai ô tô đi trên, tàu điện chạy phía dưới thì bên cạnh vẻ đẹp đô thị, sự dễ dàng và tiện lợi của người dân trong di chuyển sẽ được tối ưu hóa.

"Chỉ nghĩ đến đó, tôi đã thấy rất vui và hãnh diện khi kể với bạn bè của mình về thành phố rồi" - chị Phương nói.

Nỗ lực với Vành đai 3 Ngày 24-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TP HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh. Thông tin tại buổi kiểm tra cho hay, 6,8 km qua tỉnh này bảo đảm tiến độ yêu cầu với giá trị xây dựng đạt hơn 87%. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn tặng quà và động viên tinh thần các đơn vị thi công. Ảnh: HẢI ĐƯỜNG Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện máy móc, thi công "3 ca 4 kíp" để bảo đảm thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12 tới… Dịp này, Phó Thủ tướng tặng quà và động viên tinh thần các đơn vị thi công. H.Đường

Khởi công, khánh thành loạt dự án trọng điểm UBND TP HCM vừa chỉ đạo các sở, ngành và chủ đầu tư gấp rút chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, theo Công điện 158/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Các công trình chuẩn bị khởi công, khánh thành đa dạng. Theo đó, ngoài 2 đoạn đường Vành đai 2 còn có Nhà Văn hóa Thanh niên; tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương); rạch Xuyên Tâm; cầu, đường Nguyễn Khoái; cao tốc TP HCM - Mộc Bài; thông xe kỹ thuật hơn 30 km Vành đai 3. Bên cạnh đó là nâng cấp Trường THPT Trần Văn Giàu, mở rộng Bệnh viện Nhân Ái và Nhi Đồng 1…



