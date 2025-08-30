Không thể đăng ký Cole Palmer trong đội hình xuất phát, HLV Enzo Maresca tiếp tục đau đầu khi bóng lăn hơn mười phút, ông mất tiếp chân sút Liam Delap do chấn thương gân khoeo. Hai trụ cột không thi đấu, Chelsea thực sự gặp khó trên mặt trận tấn công.



Liam Delap phải rời sân chỉ sau hơn 10 phút thi đấu

Đội khách Fulham tận dụng tốt sự hoang mang tâm lý của chủ nhà Chelsea để tạo nên màn nhập cuộc vô cùng hứng khởi. Chơi pressing quyết liệt, tấn công như vũ bão, Fulham thậm chí còn ngỡ đã có bàn mở tỉ số phút 21 sau pha solo đẹp mắt của Josh King.

Josh King ghi bàn cho Fulham nhưng VAR từ chối công nhận bàn thắng

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối công nhận bàn thắng vì cho rằng Rodrigo Muniz đã phạm lỗi trong tình huống trước đó với Trevor Chalobah. Quyết định này khiến Ban huấn luyện Fulham lẫn các CĐV đội khách vô cùng phẫn uất.

HLV Marco Silva không chỉ tức giận một lần với các trọng tài

Thoát thua, Chelsea kiên nhẫn tìm cơ hội và được đền đáp ở cuối hiệp một. Ở phút bù giờ 45+ 9, Enzo Fernandez đá phạt góc và cú treo bóng sâu vào vòng cấm địa của anh tìm đến vị trí của Joao Pedro. Cầu thủ người Brazil bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Bernd Leno, đưa đội chủ nhà dẫn 1-0. Bàn thắng đến ở khoảng thời gian bù giờ kéo dài càng khiến HLV Marco Silva nổi giận. Ông liên tục phản ứng với trọng tài và bị truất quyền chỉ đạo ngay sau hiệp một.

Joao Pedro đánh đầu ghi bàn cho Chelsea ở phút 45+9

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn cân bằng cho đến khi VAR một lần nữa trở thành tâm điểm của sự tranh cãi. Phút 56, sau pha để bóng chạm tay của Ryan Sessegnon phía Fulham trong vòng cấm, Chelsea được hưởng phạt đền. VAR quyết định pha xử phạt này nhưng lại bỏ qua tình huống Joao Pedro để bóng chạm tay trước đó. Trên chấm 11 m, Enzo Fernandez dứt điểm lạnh lùng, nâng tỉ số lên 2-0.

Enzo Fernandez ghi bàn nhân đôi cách biệt cho "The Blues"

Những phút còn lại, Fulham cố gắng dâng cao tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ của Chelsea cùng sự chắc chắn của thủ môn Robert Sánchez. Trong khi đó, đội chủ nhà chủ động chơi chậm, giữ vững lợi thế cho đến tiếng còi mãn cuộc.

Chiến thắng giúp Chelsea duy trì phong độ ấn tượng đầu mùa với ba trận bất bại và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng trước khi các đội bóng khác nhập cuộc.

Ngược lại, Fulham rời Stamford Bridge trong nỗi uất ức khi cho rằng mình bị VAR tước đi vài ba cơ hội thay đổi cục diện trận đấu, phải nhận về thất bại đầu mùa.

Chelsea duy trì thành tích bất bại qua ba vòng đấu mở màn

Trận derby Tây London kết thúc với niềm vui trọn vẹn cho Chelsea, nhưng điều được nhắc đến nhiều nhất sau cùng lại là những tranh cãi không dứt quanh công nghệ VAR và cách điều hành của trọng tài.