Vất vả với những vai diễn "độc lạ"

Trên thế giới, nhiều ngôi sao điện ảnh đã tạo được dấu ấn trong sự nghiệp qua những vai ma quỷ, tạo hình đặc biệt. Chẳng hạn, nam diễn viên Bill Skarsgård đã thể hiện xuất sắc vai chú hề Pennywise trong phim "It"; minh tinh Daveigh Chase trong vai ma nữ Samara của phim "The Ring"; minh tinh Bonnie Aarons thành danh nhờ vai quỷ Valak trong "The Conjuring 2" với đôi mắt đáng sợ…

Họ xuất hiện trước khán giả với tạo hình khác biệt, khác xa ngoại hình thật. Sự thành công của họ là lột tả được nhân vật bằng những nỗ lực truyền tải cảm xúc qua diễn xuất hình thể, ánh mắt…