Nhìn lại trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Yemen

Tuyển U23 Việt Nam xuất sắc giành 9 điểm sau 3 lượt trận vòng loại để giành suất tham dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 với vị thế nhất bảng C. Cũng có vị trí nhất bảng chung cuộc song thành tích thi đấu của U23 Thái Lan kém hơn Việt Nam, khi thắng 2 và hòa 1 sau 3 trận đã đấu.

Thanh Nhàn lập công giúp U23 Việt Nam toàn thắng ở vòng loại

Với kết quả này, Việt Nam và Thái Lan là hai đội bóng đại diện khu vực Đông Nam Á đến Ả Rập Saudi tranh "ngôi vương" Giải U23 châu Á 2026. Các cường quốc bóng đá trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia phải lỡ hẹn với sân chơi kỳ này.

Kết thúc vòng loại, Indonesia, Campuchia, Philippines là những đội nhì bảng song có thành tích thi đấu không nằm trong tốp 4 đội nhì bảng tốt nhất nên phải dừng chân ở vòng loại.

U23 Việt Nam

...và danh sách 16 đội tham dự VCK U23 châu Á 2026

Bên cạnh chủ nhà Ả Rập Saudi, 15 đội tuyển đủ điều kiện tham gia thi đấu VCK U23 châu Á 2026 gồm 11 đội nhất bảng: Jordan, Nhật Bản, Australia, Kyrgyzstan, Thái Lan, Iraq, Qatar, Iran, Hàn Quốc, Syria và 4 đội nhì bảng: Trung Quốc, Uzbekistan, Lebanon, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

VCK U23 châu Á 2026 dự kiến được tổ chức từ ngày 7 đến 25-1-2026.

Các đội tuyển được chia làm 4 bảng đấu, thi đấu thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội xếp đầu mỗi bảng sẽ lọt vào tứ kết. Giải lần này không tính suất tham dự Olympic (môn bóng đá nam).

