Thể thao

Đội tuyển U23 Việt Nam cùng Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2026

Tường Phước

(NLĐO) - Toàn thắng ở vòng loại, U23 Việt Nam và Thái Lan sẽ đại diện khu vực Đông Nam Á tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi.

Nhìn lại trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Yemen

Tuyển U23 Việt Nam xuất sắc giành 9 điểm sau 3 lượt trận vòng loại để giành suất tham dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 với vị thế nhất bảng C. Cũng có vị trí nhất bảng chung cuộc song thành tích thi đấu của U23 Thái Lan kém hơn Việt Nam, khi thắng 2 và hòa 1 sau 3 trận đã đấu.

U23 Việt Nam và Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Saudi - Ảnh 1.

Thanh Nhàn lập công giúp U23 Việt Nam toàn thắng ở vòng loại

Với kết quả này, Việt Nam và Thái Lan là hai đội bóng đại diện khu vực Đông Nam Á đến Ả Rập Saudi tranh "ngôi vương" Giải U23 châu Á 2026. Các cường quốc bóng đá trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia phải lỡ hẹn với sân chơi kỳ này.

Kết thúc vòng loại, Indonesia, Campuchia, Philippines là những đội nhì bảng song có thành tích thi đấu không nằm trong tốp 4 đội nhì bảng tốt nhất nên phải dừng chân ở vòng loại.

U23 Việt Nam và Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Saudi - Ảnh 2.

U23 Việt Nam

U23 Việt Nam và Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Saudi - Ảnh 3.

...và danh sách 16 đội tham dự VCK U23 châu Á 2026

Bên cạnh chủ nhà Ả Rập Saudi, 15 đội tuyển đủ điều kiện tham gia thi đấu VCK U23 châu Á 2026 gồm 11 đội nhất bảng: Jordan, Nhật Bản, Australia, Kyrgyzstan, Thái Lan, Iraq, Qatar, Iran, Hàn Quốc, Syria và 4 đội nhì bảng: Trung Quốc, Uzbekistan, Lebanon, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

VCK U23 châu Á 2026 dự kiến được tổ chức từ ngày 7 đến 25-1-2026.

Các đội tuyển được chia làm 4 bảng đấu, thi đấu thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội xếp đầu mỗi bảng sẽ lọt vào tứ kết. Giải lần này không tính suất tham dự Olympic (môn bóng đá nam).

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn


Tin liên quan

Việt Nam giành suất dự VCK U23 châu Á 2026

Việt Nam giành suất dự VCK U23 châu Á 2026

Hạ Yemen 1-0, U23 Việt Nam toàn thắng sau 3 trận, đoạt suất dự vòng chung kết châu Á 2026 với vị thế nhất bảng C

HLV U23 Yemen: "Hài lòng với các cầu thủ khi thất bại trước đội bóng hàng đầu châu Á"

(NLĐO) - Dù thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam, song HLV U23 Yemen cho rằng vẫn hài lòng về các học trò.

U23 Việt Nam hạ Yemen, vào vòng chung kết châu Á với ngôi đầu

(NLĐO) - Trận cuối vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam thắng U23 Yemen 1-0 để giành ngôi đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối.

đội tuyển u23 việt nam U23 Việt Nam VCK U23 châu Á 2026 U23 Thái Lan U23 Indonesia
