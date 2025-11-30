Vẻ đẹp của ánh dương trong sách ảnh của Hoàng Thị Bích Thảo

Nguồn sống - những cuộc gặp gỡ đáng nhớ của Hoàng Thị Bích Thảo và mặt trời

Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, phát biểu trong buổi ra mắt sách ảnh của tác giả Hoàng Thị Bích Thảo

Sách ảnh "Nguồn sống" gồm có 5 chương: Khởi nguyên, Hành trình, Tĩnh lặng, Ánh sáng và tình yêu, Về nguồn. "Nguồn sống" là nơi tập hợp những bức ảnh được tuyển chọn từ những cuộc "gặp gỡ" đáng nhớ nhất của tác giả với mặt trời hơn một thập kỷ qua.

Hành trình này trải dài qua nhiều địa danh khác nhau, từ những khu rừng rậm rạp đến đại dương bao la, từ những thành phố nhộn nhịp đến vùng đất hoang sơ, từ những vùng đất xa xôi đến tận sâu thẳm thế giới nội tâm.

"Những bức ảnh trong cuốn sách này không đến từ sự sắp đặt, mà từ những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên của nhân duyên - nơi mà ánh sáng, thời gian và trái tim"- tác giả chia sẻ.

Những trải nghiệm đó giúp bà Hoàng Thị Bích Thảo nhận ra rằng ánh sáng mặt trời không chỉ để soi sáng mà còn xuyên qua những góc khuất tĩnh lặng của trái tim con người, mang theo năng lượng tích cực và nguồn sống đến với thế giới.

Với tác giả Hoàng Thị Bích Thảo, hành trình săn mặt trời đã mang đến cho bà nhiều điều

Với Hoàng Thị Bích Thảo, hành trình "săn" mặt trời đã cho bà sự kiên nhẫn, lòng biết ơn và biết buông bỏ. Bởi chính những khoảnh khắc đó, nữ tác giả nhận ra rằng: "Có thể tôi không giữ được khoảnh khắc đó mãi mãi, nhưng tôi giữ được cảm xúc". Và chính cảm xúc ấy làm nên từng khung hình của cuốn sách mà doanh nhân Hoàng Thị Bích Thảo muốn gửi gắm đến mọi người.

Vẻ đẹp của ánh dương được bà Hoàng Thị Bích Thảo bắt gọn

Tác phẩm trong Nguồn sống

Bà khẳng định: "Mười năm, tôi vẫn tin rằng những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời là những khoảnh khắc được chiếu sáng bởi ánh sáng của nhân duyên". Ông Đoàn Hoài Trung - Đại tá, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, Đạo diễn, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần 2 - nhận định ánh sáng trong ảnh của Hoàng Thị Bích Thảo không chỉ là yếu tố kỹ thuật, mà trở thành ngôn ngữ biểu đạt của tâm hồn.

Một bức ảnh tuyệt vời

Ở đó, nữ tác giả không tìm cái đẹp rực rỡ, mà tìm cái đẹp trong sự tĩnh tại, trong những khoảnh khắc mong manh mà đất trời ban tặng, nơi mà chỉ người có trái tim nhạy cảm và đôi mắt chan chứa yêu thương mới có thể kịp ghi lại. Từ hành trình đó, một thông điệp nhẹ nhàng chạm đến người thưởng thức: "Cái đẹp không nằm ở nơi xa xôi, mà ở ngay quanh ta - nếu ta biết lắng nghe, biết chờ đợi và biết yêu thương".

Tác phẩm trong "Nguồn sống"

Được biết, toàn bố số tiền thu được từ việc bán sách trong 3 ngày 28-11 đến 30-11 sẽ được ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua.

Chia sẻ của ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM: Tôi cảm ơn ban tổ chức và các anh chị trong ban kỹ thuật đã tạo điều kiện để tôi có thể ngồi ở đây, chia sẻ đôi điều và cũng xin phép được "mượn" một chút thời gian của các bạn. Tôi được biết là Thảo rất say mê những "cuộc hẹn với bầu trời" - ở những thời điểm khác nhau, ở các nước khác nhau, tại các vùng miền khác nhau. Năm ngoái, tôi cũng biết bạn đã có một chuyến "hẹn trời" rất đặc biệt. Tôi thấy rằng sáng kiến chuyển thể những bức ảnh thành một quyển sách là điều vô cùng ý nghĩa. Nếu xem mỗi chuyến đi là một hành trình ghi dấu, thì quyển sách này chính là sự cô đọng lại của những suy nghĩ, những khoảnh khắc tâm đắc và những chia sẻ quý giá. Tôi trân trọng cảm ơn tâm huyết của Thảo để tạo nên cuốn sách này. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ, đặc biệt là sự hiện diện của các quý khách hôm nay. Điều làm tôi xúc động là dù ở nhiều thế hệ, nhiều độ tuổi khác nhau, mọi người vẫn có thể trò chuyện với nhau về bầu trời, về bình minh, hoàng hôn, về tình yêu thương, hạnh phúc, hay những bất ngờ nhỏ bé trong cuộc sống xuất hiện bên dưới mặt trời. Tôi tin cuốn sách của Thảo sẽ truyền thêm năng lượng sống cho tất cả chúng ta: những người ở tuổi đôi mươi, tuổi bốn mươi, sáu mươi, bảy mươi hay thậm chí tám mươi. Biết đâu sau khi đọc xong cuốn sách này, chúng ta lại thấy mình muốn sống lâu thêm một chút nữa.



