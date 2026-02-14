HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Môi trường

Vẻ đẹp hoang sơ tại Vườn quốc gia Vũ Quang

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Được ví như “viên ngọc xanh” của Hà Tĩnh, Vườn quốc gia Vũ Quang ẩn chứa trong mình một vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ, với hệ sinh thái đa dạng, phong phú.

Vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang.

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 1.

Nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển, với diện tích hơn 57.000 ha, Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, được biết đến là một trong những trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất của Việt Nam

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 2.

Nơi đây có các hệ sinh thái động vật...

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 3.

Thực vật vô cùng đa dạng, phong phú,...

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 4.

Với những khu rừng nguyên sinh hoang sơ, kỳ vĩ.

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 5.

Vườn quốc gia Vũ Quang được thành lập ngày 30-7-2002 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 6.

Vườn nằm trong một vùng sinh thái được xác định là cực kỳ quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học cho cả rừng mưa, vùng đồi núi đến núi cao

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 7.

Vườn có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học cho cả khu vực, nằm ở vị trí quan trọng trong dãy Trường Sơn, xen kẽ giữa Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An) ở phía Bắc và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) ở phía Nam.

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 8.

Tháng 10-2019, Vườn quốc gia Vũ Quang được công nhận là “Vườn di sản ASEAN”.

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 9.

Nơi đây là địa bàn sinh sống của hàng ngàn loài động vật, thực vật, trong đó có nhiều loài nguy cấp

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 10.

... quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), Danh mục đỏ thế giới (IUCN) đang cần được bảo tồn.

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 11.

Ngoài sự đa dạng về sinh học và các loài động vật, thực vật thì vườn quốc gia Vũ Quang còn tạo nên nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú.

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 12.

Những thác nước như Cổng trời,...

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 13.

Thác Vũ môn… nằm ở tận rừng sâu nguyên sinh như những dãi lụa trắng buông xuống giữa đại ngàn xanh thẳm, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng, huyền bí.

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 14.

Những khe suối, dòng nước trong xanh...

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 15.

ở lòng hồ tạo nên phong cảnh sơn thủy hữu tình khiến nhiều người mê đắm.

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 16.

Hồ nước mênh mông xanh như ngọc giữa rừng núi....

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 17.

như những bức tranh thủy mặc...

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 18.

làm say đắm lòng người.

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 19.

Với những tiềm năng, nét đẹp vốn có...

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 20.

Vườn quốc gia Vũ Quang hứa hẹn sẽ là điểm đến du lịch lý tưởng...

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 21.

với các loại hình du lịch sinh thái...

Ngắm vẽ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh 22.

...nghiên cứu khoa học.

Vẽ đẹp, hoang sơ, hùng vĩ Vườn quốc gia Vũ Quang - "viên ngọc xanh" của Hà Tĩnh

tỉnh Quảng Bình Phong Nha - Kẻ Bàng hệ sinh thái
