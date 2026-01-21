Vé Tết vẫn "sốt cao"

Tại TP HCM ngày 20-1, giá vé máy bay Tết từ TP HCM đi các tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung tiếp tục được các hãng mở bán. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, những ngày cao điểm Tết giá vé cao và hết nhanh, hành khách không còn nhiều lựa chọn.

Liên tục tăng chuyến

Chặng TP HCM đi Hà Nội vốn có tần suất bay của các hãng dày đặc thì một số ngày, đơn cử như 26 tháng chạp (13-2), không còn chỗ. Cũng ngày này, chặng TP HCM đi Đà Nẵng giá vé lên tới 5 triệu đồng/khách. Nhiều chặng từ TP HCM về Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng trong cao điểm 26, 27 tháng chạp đều không còn chỗ trống.

Ở chiều ngược lại, từ các địa phương phía Bắc trở lại TP HCM sau Tết - nhất là mùng 5 và 6 tháng giêng năm Bính Ngọ - khởi hành từ Vinh, Thanh Hóa… đều hết sạch.

"Thời gian dự kiến về quê rồi vào lại thành phố của tôi cùng vợ và 1 con oái oăm thay lại trùng hết vào ngày giá vé cao vút. Tôi đang gọi điện tham khảo gia đình để dời ngày hoặc tính thêm phương án di chuyển" - anh Trần Tuấn Ngọc, làm việc tại một công ty gần nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, nói trong nôn nóng. Anh kể nhà ở Ninh Bình, nếu về đến Nội Bài lại phải bắt xe cả trăm km, chiều ngược lại cũng thế nên việc bỏ ra số tiền khá lớn là một quyết định không dễ dàng.

Nhiều hãng hàng không có kế hoạch tăng chuyến nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu di chuyển dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: LAM GIANG

Theo tìm hiểu, nhiều hãng liên tục nhập máy bay mới, tăng số lượng chuyến cũng như chỗ ngồi. Gần nhất, Vietjet vừa mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm 15 tháng chạp năm Ất Tỵ đến 15 tháng giêng năm Bính Ngọ; tương tự, Vietnam Airlines mở bán thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung từ 22 tháng chạp đến 15 giêng… Dù vậy, vé máy bay Tết vẫn chưa biết đến khi nào hết "nóng".

Việc tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết, thăm thân và du xuân của người dân Việt Nam cũng như quốc tế. Các hãng khuyến cáo hành khách chủ động đặt vé sớm để lựa chọn lịch bay phù hợp, đồng thời thực hiện làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website/ ứng dụng của các hãng hoặc VNeID để nhanh chóng hoàn thành thủ tục, giảm thời gian chờ đợi tại các khu vực làm thủ tục…

Sẵn sàng phục vụ

Với người có ý định đi tàu, thông tin trong hội nghị triển khai công tác vận tải Tết Bính Ngọ diễn ra chiều 20-1 đã giải tỏa nhiều nỗi băn khoăn. Theo đó, ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt, cho biết đơn vị đã chủ động phương án với tinh thần sẵn sàng phục vụ.

Cụ thể, từ ngày 3-2 đến 8-3 (16 tháng chạp đến 20 tháng giêng), ngành đường sắt sử dụng gần 800 toa xe khách, tổ chức 62 đoàn tàu, trong đó riêng tuyến Hà Nội - TP HCM có 55 đoàn tàu. Tổng cộng có 906 chuyến tàu được khai thác, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng khoảng 7% so với Tết năm 2025. Các toa xe du lịch chất lượng cao trên những đoàn tàu SE vẫn tiếp tục được đưa vào phục vụ hành khách dịp cao điểm.

Trong thời gian nghỉ Tết và du xuân đầu năm, ngành đường sắt tổ chức nhiều tàu tăng cường trên hàng loạt tuyến như TP HCM - Nha Trang, TP HCM - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng…, cung ứng thêm hơn 10.000 chỗ.

Về khâu bán vé, ngay từ tháng 9-2025, ngành đường sắt đã triển khai đồng thời trên nhiều kênh và tính đến ngày 20-1-2026 đã bán khoảng 227.000 vé, riêng kênh trực tuyến chiếm hơn 69%.

Giá vé Tết năm nay tăng bình quân khoảng 5%-10% so với năm 2025 do chi phí đầu vào tăng và ngành đường sắt đầu tư thêm hơn 160 toa xe để nâng cao chất lượng phục vụ. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn áp dụng đầy đủ các chính sách giảm giá cho học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách xã hội khác.

Ông Đào Anh Tuấn khẳng định trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, sự đồng hành kịp thời, khách quan và trách nhiệm lan tỏa của các cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng giúp ngành đường sắt truyền tải đầy đủ thông tin đến người dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của hành khách đối với vận tải đường sắt.

Xe thương hiệu hút khách Tại Bến xe Miền Đông cũ đã có 18 đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé Tết Bính Ngọ. Theo ông Nguyễn Văn Khang, Phó Tổng Giám đốc bến xe, ngày cao điểm 13-2 (26 tháng chạp), dự kiến bán khoảng 20.740 vé. Tổng cộng, bến dự kiến phục vụ hơn 10.600 lượt xe với trên 201.000 khách, cao điểm tập trung trước và sau Tết. Ghi nhận tại bến, quầy vé FUTA Bus Lines cho biết các tuyến đi miền Trung "cháy vé" từ ngày 10 đến 15-2, giá từ 400.000 đến 600.000 đồng, tăng khoảng 100.000 đồng so với ngày thường. Những tuyến đi Tây Nguyên, như Đà Lạt, vẫn còn vé nhưng các chuyến từ 26 đến 28 Tết chỉ còn hạn chế vào khung giờ khuya. Nói chuyện tại đây, ông Nguyễn Minh Khoa (ngụ phường Bình Thạnh, TP HCM) cho biết chờ mua vé nhưng chưa thấy nhà xe tăng chuyến. "Nhiều nhà xe chỉ thông báo trên website, tôi thì không thạo công nghệ nên cũng gặp trở ngại" - ông Khoa trần tình. Hành khách tới Bến xe Miền Đông cũ hỏi thông tin. Ảnh: NGỌC QUÝ Trong khi đó, Bến xe Miền Đông mới dự báo lượng khách tăng mạnh từ ngày 9 đến 15-2. Trong 10 ngày trước Tết, khoảng 4.530 lượt xe phục vụ 108.500 khách, sau Tết 3.390 lượt xe phục vụ 45.000 khách. Mức tăng giá vé tối đa 40%-60%, tùy tuyến và thời điểm. Tại Bến xe Miền Tây, theo ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng điều hành bến xe, lượng vé Tết vẫn dồi dào, dự kiến cao điểm bán vé là đầu tháng 2. Dịp Tết này, khoảng 37.390 lượt xe sẽ phục vụ trên 842.000 lượt khách.



