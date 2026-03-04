HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Vết nứt ở Washington giữa cuộc chiến với Iran

Phương Linh

(NLĐO) - Nội các Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mâu thuẫn về lý do dẫn tới cuộc chiến với Iran, khi Ngoại trưởng Marco Rubio ám chỉ Israel đẩy Mỹ vào xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-3 khẳng định ông quyết định tấn công Iran vì lo sợ sẽ bị Tehran tấn công phủ đầu vào lực lượng Mỹ trong khu vực. Nhiều đồng minh thân cận của ông cũng ủng hộ tuyên bố này. 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Marco Rubio dường như mâu thuẫn với chính "sếp" của mình khi ám chỉ Israel đã dẫn dắt Mỹ vào cuộc chiến bằng cách ném bom Tehran. Ông Rubio là quan chức nội các đầu tiên thừa nhận Israel là một động lực chính đằng sau cuộc chiến ở Iran.

"Rõ ràng nếu Iran bị tấn công, dù là Mỹ, Israel và bất cứ ai, họ sẽ đáp trả và chống lại Mỹ", ông Rubio nói trước Quốc hội hôm 2-3.

Nội các ông Trump chia rẽ về câu hỏi "ai khơi mào cuộc chiến Iran" - Ảnh 1.

Phát ngôn gần đây của ông Rubio khiến một số cử tri MAGA cho rằng Israel đẩy Mỹ vào xung đột với Iran. Ảnh: Anadolu.

Ông cho biết Mỹ hiểu rõ hành động quân sự của Israel "sẽ dẫn tới một chiến dịch chống lại Mỹ. Nếu chúng ta không chủ động trước, chúng ta sẽ phải chịu thương vong cao hơn nhiều. Khi đó, chúng ta lại tự hỏi sao biết trước mà không hành động". Ông cũng khẳng định "tổng thống đã quyết định rất sáng suốt khi phủ đầu".

Ông Rubio, cùng với các thành viên cấp cao trong chính quyền ông Donald Trump, sau đó cáo buộc giới truyền thông đưa tin sai lệch. Vị ngoại trưởng cho biết tổng thống quyết định tấn công Iran khi đàm phán kiềm chế chương trình hạt nhân bị đình trệ.

Sau đó, trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Donald Trump phủ nhận việc Israel ép Mỹ tham gia cuộc chiến chống Iran. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng nói ông Donald Trump "hoàn toàn đúng", còn Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định "ông Marco Rubio không hề tuyên bố Israel đã lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến với Iran".

Tuy nhiên, phát biểu của ông Rubio khiến những người theo chủ nghĩa biệt lập và chủ nghĩa MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) tức giận. Họ lập luận ông Donald Trump đang quá phụ thuộc vào những người ủng hộ can thiệp quân sự và dần xa rời cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình. Nhiều người nhiều năm qua kêu gọi tổng thống và phong trào MAGA chuyển hướng khỏi mối quan hệ thân thiết với Israel và các can thiệp quân sự ở Trung Đông.

Bà Megyn Kell, người từng dẫn chương trình cho Fox News, nói: “Nhiệm vụ của chính phủ không phải là lo cho Iran hay Israel, mà là lo cho chúng ta. Rõ ràng đây là cuộc chiến của Israel”.

Ông Mike Cernovich, một người có sức ảnh hưởng ủng hộ ông Donald Trump, cũng chỉ trích: "Những bình luận của ông Rubio là bước ngoặt lớn. Ông ấy nói ra điều hầu hết mọi người đều đoán được. Phát ngôn này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại. Nhiều người sẽ kêu gọi ông ấy rút lại tuyên bố này".

Mỹ mất gần 2 tỉ USD khí tài, kho tên lửa cạn dần giữa giao tranh với Iran

Mỹ mất gần 2 tỉ USD khí tài, kho tên lửa cạn dần giữa giao tranh với Iran

(NLĐO) - Mỹ đã mất gần 2 tỉ USD khí tài quân sự trong khi dự trữ tên lửa chiến lược cũng suy giảm đáng kể chỉ sau 4 ngày xung đột với Iran bùng phát hôm 28-2.

F-35 không chiến ở Tehran, Israel tuyên bố " rắn" với người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran

(NLĐO) - Phía Israel tuyên bố một chiếc F-35l của nước này vừa bắn hạ chiến đấu cơ YAK-130 của Iran.

Ảnh vệ tinh phơi bày thiệt hại nghiêm trọng của Iran

(NLĐO) - Ảnh vệ tinh do Công ty Vantor (Mỹ) cung cấp cho thấy Iran chịu những thiệt hại nặng nề sau các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel.

