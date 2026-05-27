Kinh tế

VF 8 thế hệ mới chính thực nhận cọc, nhiều ưu đãi hấp dẫn

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Từ ngày 27-5 đến hết ngày 3-6, VinFast chính thức triển khai chương trình nhận đặt cọc sớm xe VF 8 thế hệ mới và được ưu đãi tới 51 triệu đồng.

VinFast VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng, được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe, 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước). Mức đặt cọc là 15 triệu đồng/xe, không hoàn/hủy, có giá trị đến hết ngày 31-12-2026.

Bên cạnh ưu đãi 51 triệu đồng dành riêng cho khách hàng đặt cọc sớm trong giai đoạn từ 27-5 đến 3-6, tất cả khách hàng mua xe VF 8 thế hệ mới cũng được hưởng trọn vẹn các ưu đãi khác đang được VinFast áp dụng theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh" như: Hỗ trợ 10% giá xe (hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5% trong vòng 3 năm), miễn phí sạc pin tới 10-2-2029.

Từ ngày 27-5, VinFast tổ chức trưng bày phiên bản tiền sản xuất của VF 8 thế hệ mới luân phiên tại các đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc. Phiên bản thương mại hoàn thiện của xe dự kiến sẽ xuất xưởng và bàn giao đến tay người tiêu dùng từ cuối tháng 7 tới.

VF 8 thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên trong dải sản phẩm của VinFast được nâng cấp toàn diện cả về thiết kế, công nghệ và tính năng.

- Ảnh 1.

VF 8 thế hệ mới

Xe được thiết kế theo triết lý "Dòng chảy công nghệ" với mặt ca-lăng đen bóng trải rộng cùng dải đèn định vị hình cánh chim đặc trưng, mang lại hình ảnh một mẫu SUV hiện đại và năng động. Nội thất của xe sở hữu thiết kế tối giản và tinh tế, với các trang bị tiện nghi gồm màn hình trung tâm 12,9 inch, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tích hợp bộ lọc không khí Combi 1.0, hệ thống âm thanh 8 loa cao cấp.

Điểm nhấn trên VF 8 thế hệ mới là nền tảng công nghệ do đội ngũ kỹ sư VinFast tự nghiên cứu, phát triển và sở hữu bản quyền, bao gồm: Hệ khung gầm hoàn toàn mới với hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD, giúp xe vận hành êm ái, ổn định hơn; hệ thống điện - điện tử mới được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm với kiến trúc máy tính trung tâm CVC có khả năng xử lý nhanh hơn, phản hồi mượt hơn; hệ thống quản lý nhiệt tích hợp giúp nâng cao hiệu suất vận hành, tiết kiệm năng lượng, tăng tuổi thọ pin, động cơ và điều phối nguồn nhiệt thông minh.

VF 8 thế hệ mới được trang bị động cơ điện công suất tối đa 170 kW (228 mã lực), mô-men xoắn cực đại 330 Nm cùng 3 chế độ lái. Bộ pin dung lượng 60,13 kWh cho phép xe có thể di chuyển quãng đường lên tới gần 500 km (theo tiêu chuẩn NEDC) sau mỗi lần sạc đầy. Xe hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong vòng chưa tới 30 phút.

