Thời sự

Vị "khách lạ" bò vào nhà khiến gia chủ giật mình, hóa ra là loài quý hiếm

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Thấy con rùa lạ bò vào vườn nhà, người phụ nữ ở Quảng Trị nhận ra là loài quý hiếm nên báo chính quyền giao nộp để thả về rừng.

Giật mình khi thấy "vị khách lạ" bò vào nhà, không ngờ là loài quý hiếm - Ảnh 1.

Bà Mai Thị Niệm bàn giao cá thể rùa sa nhân quý hiếm cho cơ quan chức năng

Ngày 21-10, ông Nguyễn Vũ Thành Long - Phó chủ tịch UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị - cho biết chính quyền địa phương vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng tiếp nhận và thả về tự nhiên một cá thể rùa sa nhân quý hiếm do người dân giao nộp.

Theo ông Long, cá thể rùa có trọng lượng khoảng 0,8kg, sức khỏe bình thường.

Trước đó, gia đình bà Mai Thị Niệm, trú tại thôn Uyên Phong, xã Tuyên Hóa, bất ngờ phát hiện con rùa với hình thù kỳ lạ đi lạc vào vườn nhà. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, bà Niệm đã chủ động báo chính quyền địa phương và liên hệ lực lượng kiểm lâm để bàn giao.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã Tuyên Hóa phối hợp Trạm Kiểm lâm Cao Quảng xác định đây là rùa sa nhân – một loài động vật nguy cấp, quý hiếm nên đã tiếp nhận và thực hiện các thủ tục và thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên an toàn.

Giật mình khi thấy "vị khách lạ" bò vào nhà, không ngờ là loài quý hiếm - Ảnh 2.

Cá thể rùa sa nhân quý hiếm

Được biết, rùa sa nhân có tên khoa học Cuora mouhotii, thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22-9-2021 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm).

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã quý hiếm cho cơ quan chức năng được xem là hành động tích cực trong công tác bảo tồn thiên nhiên, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ đa dạng sinh học.

Tin liên quan

Người dân vùng biển bất ngờ bắt được rùa quý hiếm nằm trong Sách đỏ

Người dân vùng biển bất ngờ bắt được rùa quý hiếm nằm trong Sách đỏ

(NLĐO) - Theo nhận định, có thể do mưa lũ nên rùa núi vàng quý hiếm bị cuốn trôi về vùng biển

Nhiều vi phạm tại dự án "rùa" khu đô thị Hoàng Long Nha Trang

(NLĐO)- Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa công bố 4 kết luận liên quan các dự án ở Khánh Hòa, trong đó có dự án khu đô thị Hoàng Long kéo dài hơn 15 năm qua

Đi hái rau, người phụ nữ bắt gặp con rùa quý nặng 2,2 kg ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Bắt được con vật nằm trong Sách Đỏ, người phụ nữ ở TP Đà Nẵng trình báo cho cơ quan chức năng để thả về thiên nhiên.

Quảng Trị động vật hoang dã rùa sa nhân nguy cấp bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm Tuyên Hoá Trạm Kiểm lâm Cao Quảng giao nộp cá thể
