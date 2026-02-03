Vì người tên Bi chưa rõ lai lịch, 1 người nhận án tử hình, 3 người lãnh án chung thân

Chiều 3-2, TAND TP HCM đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều đối tượng và có sử dụng vũ khí quân dụng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Trần Quang Hiệp (SN 1998; quê Tây Ninh) tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Các đồng phạm cùng lãnh mức án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý", bị phạt bổ sung từ 10-20 triệu đồng gồm: Quách Ngọc Quí (SN 1990; quê Tây Ninh), Phạm Văn Sang Em (SN 1996; quê Tây Ninh), Võ Trọng Nhân (SN 1990; quê Đồng Tháp).

Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Phương (SN 1984; quê Tây Ninh) lãnh 7 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" (tổng hợp với bản án 1 năm 6 tháng tù trước đó).

Bí ẩn ông trùm tên Bi

Theo cáo trạng, từ tháng 8-2024, Trần Quang Hiệp bắt đầu giúp đối tượng tên Bi (chưa rõ lai lịch) bán ma túy. Để che giấu tung tích, Bi chỉ liên lạc với Hiệp qua mạng xã hội Zangi và giao ma túy cho Hiệp cất giữ.

Hiệp sau đó thuê Quách Ngọc Quí và Phạm Văn Sang Em làm nhiệm vụ nhận, phân chia và đi giao ma túy cho khách. Tiền công mà Bi trả cho Hiệp là 30 triệu đồng, Hiệp chia lại cho Quí 22 triệu đồng và Sang Em 7 triệu đồng. Đối với người tên Bi và các khách mua ma túy khác, do không xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có cơ sở xử lý.

Các bị cáo tại toà

Vụ án bị triệt phá vào rạng sáng ngày 14-9-2024, khi công an bắt quả tang Quí đang đậu xe ô tô tại quận Bình Tân (cũ) với gần 1kg Methamphetamine. Mở rộng khám xét nơi ở của các đối tượng tại Long An (nay thuộc địa phận Tây Ninh theo hồ sơ), lực lượng chức năng thu giữ thêm hàng kilôgam ma túy các loại gồm Methamphetamine, Ketamine và MDMA.

Đặc biệt, cơ quan điều tra còn phát hiện một lượng lớn vũ khí quân dụng được các bị cáo cất giấu. Thu giữ của Sang Em, Phương và Nhân nhiều khẩu súng ngắn, súng ổ quay (hiệu Smith & Wesson, Zoraki) cùng hàng chục viên đạn.

Về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng đã được tách ra để Cơ quan An ninh tỉnh Tây Ninh điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Các bị cáo có 15 ngày để kháng cáo bản án theo quy định.