Thời sự

Vì sao 4 sở lớn của TP HCM cùng nhận chỉ đạo "nóng" về môi trường?

QUỐC ANH

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM vừa chỉ đạo các sở, ngành hàng loạt đầu việc về công tác bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền các kết quả đạt được và định hướng trong công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng, thực hiện chuyển đổi xanh và phát triển bền vững gắn với phát triển khoa học và công nghệ, chuyển đổi số của ngành.

- Ảnh 1.

TP HCM khởi công nhà máy đốt rác phát điện tại khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững trong toàn ngành giáo dục.

Đồng thời, tích hợp các nội dung này vào chương trình, tài liệu và hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền các kết quả đạt được và định hướng trong phát triển công nghệ chủ lực, thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, thực hiện chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, tuyên truyền những kết quả nghiên cứu của các chương trình nghiên cứu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng và môi trường.

Tăng cường các nội dung tuyên truyền hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm, các giải pháp khoa học và công nghệ góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền các kết quả triển khai và định hướng các nội dung về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhiệm vụ phát triển điện hạt nhân.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm mục tiêu cung ứng đủ năng lượng cho phát triển bền vững.

Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và tiêu dùng bền vững, xây dựng thương hiệu xanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn, phổ biến tiêu chuẩn "xanh" tới cộng đồng.

UBND TP HCM yêu cầu các công việc nêu trên hoàn thành trước ngày 30-10.

Hà Nội tập trung xử lý ô nhiễm môi trường

Hà Nội tập trung xử lý ô nhiễm môi trường

(NLĐO)- Bí thư Hà Nội yêu cầu thành phố ưu tiên, dồn trọng tâm vào việc xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng không khí, cải tạo các dòng sông nội đô.

Một resort tại bán đảo Sơn Trà bị xử phạt vì không có giấy phép môi trường

(NLĐO) – Thành phố Đà Nẵng chỉ ra hàng loạt vi phạm của Sơn Trà Resort, địa chỉ tại bãi Nam – bãi Con, bán đảo Sơn Trà.

Thủ tướng phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 134 ngày 13-8 về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, gìn giữ vệ sinh môi trường trên toàn quốc.

bảo vệ môi trường TP HCM môi trường chuyển đổi xanh
