Sức khỏe

Vì sao bệnh lý huyết học tăng nhanh, mỗi năm hơn 10.000 ca mới?

(NLĐO) - Bệnh lý huyết học đang gia tăng tại Việt Nam với hơn 10.000 ca mới mỗi năm. Liệu pháp gene, ghép tế bào gốc được kỳ vọng tạo bước tiến trong điều trị.

Sáng 9-8, tại hội thảo khoa học cập nhật chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý huyết học, PGS-TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết số ca mắc bệnh huyết học đang tăng nhanh toàn cầu. Tại Việt Nam, thống kê mới nhất ghi nhận khoảng 10.525 ca ung thư huyết học, chiếm 5,8% tổng số ca ung thư.

Vì sao bệnh lý huyết học tăng nhanh, mỗi năm hơn 10.000 ca mới?- Ảnh 1.

Các bác sĩ cảnh báo ca mắc bệnh lý huyết học đang tăng nhanh toàn cầu

Bệnh bạch cầu chiếm 5.789 ca (3,2%), u lympho không Hodgkin 3.516 ca (1,9%), u lympho Hodgkin 613 ca và đa u tủy 607 ca (đều khoảng 0,34%). Nhóm bệnh này gây hơn 7.300 ca tử vong, tương đương 6,1% tổng số ca tử vong do ung thư.

Theo giới chuyên môn, các bệnh lý huyết học từ lành tính đến ác tính có biểu hiện lâm sàng đa dạng, dễ nhầm với nhiều chuyên khoa khác, gây khó khăn trong chẩn đoán và điều trị. Nhiều trường hợp phát hiện muộn, làm tiên lượng và quản lý lâu dài trở nên phức tạp.

Đáng chú ý, các bệnh như đa u tủy xương, u lympho, xơ tủy đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nhóm trung niên và cao tuổi. "Số ca mắc bệnh lý huyết học tăng có thể do được phát hiện sớm nhờ tiến bộ xét nghiệm, nhưng còn liên quan đến yếu tố di truyền chưa kiểm soát và các nguy cơ khác" - PGS Tùng cho biết.

PGS Tùng cho biết một trong những phương pháp điều trị hiệu quả là ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài và tự thân. Tại Bệnh viện Bạch Mai, khoảng 150 ca ghép đã thực hiện với tỉ lệ thành công cao. Nhiều bệnh nhân hồi phục tốt, trở lại cuộc sống bình thường, như trường hợp ung thư máu ác tính điều trị từ năm 21 tuổi, nay đã có gia đình và con khỏe mạnh.

"Chi phí ghép tế bào gốc tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với nước ngoài, chỉ khoảng 40-50 triệu đồng sau hỗ trợ từ Quỹ BHXH, trong khi ở nước khác có thể lên tới 2-6 tỉ đồng. Điều này giúp mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh"- ông Tùng thông tin.

Vì sao bệnh lý huyết học tăng nhanh, mỗi năm hơn 10.000 ca mới?- Ảnh 2.

Xét nghiệm máu chẩn đoán các bệnh lý huyết học

Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết một số cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai, đang đẩy mạnh phát triển liệu pháp gene trị liệu – phương pháp tiềm năng cho các bệnh phức tạp như di truyền, ung thư, rối loạn miễn dịch. Liệu pháp này bổ sung hoặc thay thế gene lỗi bằng vector virus đưa gene mới vào tế bào, giúp tạo protein cần thiết hoặc sửa chức năng gene.

Theo lãnh đạo bệnh viện, thời gian tới đơn vị sẽ tập trung nguồn lực nghiên cứu, triển khai liệu pháp tế bào, gene trị liệu, thuốc nhắm đích thế hệ mới, mở rộng ghép tế bào gốc; đồng thời phát triển kỹ thuật xét nghiệm di truyền, sinh học phân tử và ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều trị bệnh huyết học.

Trên thế giới, liệu pháp gene đã được FDA Mỹ phê duyệt để điều trị một số bệnh huyết học như thalassemia, hemophilia và một số bệnh ung thư.

