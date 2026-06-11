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Vì sao các dịch vụ về máy bay không người lái ở TPHCM chưa thể bứt phá?

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Hệ sinh thái UAV tại TPHCM vẫn đang trong giai đoạn hình thành, chưa có nhiều mô hình ứng dụng được triển khai đồng bộ trên quy mô lớn.

Ngày 11-6, Sàn Giao dịch công nghệ TPHCM tổ chức sự kiện trình diễn - kết nối công nghệ theo chuyên đề "Phát triển hệ sinh thái UAV trong kinh tế không gian tầm thấp".

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho biết trước khi tổ chức sự kiện này, sở đã tiến hành khảo sát nhu cầu ứng dụng UAV tại 60 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Vì sao UAV “nóng” ở TPHCM nhưng vẫn khó bứt phá? - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM chia sẻ về tiềm năng UAV

Kết quả cho thấy 56 đơn vị có nhu cầu ứng dụng UAV; nhu cầu trải rộng từ bảo đảm an ninh trật tự, quản lý đất đai, quản lý xây dựng, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn đến quan trắc môi trường và quản trị đô thị.

"UAV không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành nhu cầu thực tiễn của hiện tại" - bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân nói.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Vinh, đại diện Công ty Dịch vụ Không gian Tổng hợp GASCO (thành viên Tập đoàn CT Group), cho hay việc phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại TPHCM hiện nay vẫn đang đối mặt với một số thách thức đáng chú ý.

Trước hết, hệ sinh thái UAV vẫn đang trong giai đoạn hình thành, chưa có nhiều mô hình ứng dụng được triển khai đồng bộ trên quy mô lớn.

Nhiều doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu hoặc cung cấp dịch vụ riêng lẻ nhưng chưa hình thành được chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất, vận hành đến thương mại hóa.

Vì sao UAV “nóng” ở TPHCM nhưng vẫn khó bứt phá? - Ảnh 2.

Doanh nghiệp trưng bày UAV phòng cháy chữa cháy tại sự kiện

Bên cạnh đó, hạ tầng phục vụ vận hành UAV, bao gồm các trung tâm điều hành, hạ tầng cất hạ cánh, quản lý vùng bay và các dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ vẫn cần tiếp tục được đầu tư và hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

Ngoài ra, nhu cầu ứng dụng UAV trong quản lý đô thị, logistics, y tế, cứu hộ cứu nạn và nông nghiệp công nghệ cao ngày càng gia tăng, trong khi nguồn nhân lực chuyên sâu và các giải pháp công nghệ nội địa vẫn cần được phát triển mạnh hơn để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Để thúc đẩy lĩnh vực này, cần đầu tư phát triển hệ sinh thái UAV. Ví dụ, tại CT Group, CT UAV đảm nhiệm vai trò nghiên cứu, phát triển và sản xuất các dòng UAV cùng các công nghệ lõi như công nghệ điện tử – vi mạch, công nghệ AI, công nghệ điều khiển và tự hành,...

Còn GASCO được định hướng là đơn vị phát triển và khai thác các dịch vụ trong nền kinh tế không gian tầm thấp, bao gồm hạ tầng vật lý, hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực, vận hành khai thác, phát triển các mô hình dịch vụ và kết nối các giải pháp công nghệ.

Vì sao UAV “nóng” ở TPHCM nhưng vẫn khó bứt phá? - Ảnh 3.

Vì sao UAV “nóng” ở TPHCM nhưng vẫn khó bứt phá? - Ảnh 4.

Khách tham quan tìm hiểu UAV

Vì sao UAV “nóng” ở TPHCM nhưng vẫn khó bứt phá? - Ảnh 5.

Thiết bị dành cho UAV

 

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UAV AI thiết bị bay không người lái
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