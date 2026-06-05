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Doanh nghiệp mang UAV made in Vietnam "chinh phục" Nhật Bản

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Tại sự kiện UAV ở Nhật Bản, HTI UAS, FPT UAV, Gremsy đã cùng xây dựng khu trưng bày Vietnam Pavilion, giới thiệu sản phẩm và công nghệ nổi bật.

Tại Triển lãm quốc tế Japan Drone Expo 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 5-6 tại Chiba (Nhật Bản), các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp UAV (thiết bị bay không người lái) do đội ngũ kỹ sư trong nước nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Là một trong những triển lãm chuyên ngành UAV lớn nhất châu Á, Japan Drone Expo 2026 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và cơ quan quản lý từ nhiều quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực hàng không không người lái, đô thị thông minh và kinh tế tầm thấp, được xem là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế số.

Tại sự kiện, các doanh nghiệp UAV tiêu biểu của Việt Nam như HTI UAS (thuộc HTI Group), FPT UAV, Gremsy và Hypomotion đã cùng xây dựng khu trưng bày Vietnam Pavilion, giới thiệu nhiều sản phẩm và công nghệ nổi bật.

Trong đó, HTI UAS mang đến hệ sinh thái UAV đồng bộ, gồm Horus P02, Horus QS24, trạm điều khiển HTI Ground Station cùng các công nghệ lõi như Flight Controller (bộ điều khiển bay), GPS (định vị toàn cầu), hệ thống truyền dữ liệu H-Link và giải pháp điều hướng, hạ cánh tự động ứng dụng VIO (định vị bằng hình ảnh và cảm biến quán tính).

Doanh nghiệp Việt trình làng loạt UAV “made in Vietnam” tại Nhật Bản - Ảnh 2.

HTI UAS giới thiệu UAV Horus đến khách tham quan

Lần đầu ra mắt quốc tế, Horus QS24 là UAV trinh sát chiến thuật thế hệ mới, có thiết kế gọn nhẹ (7 kg), dễ mang theo và triển khai nhanh tại hiện trường.

Thiết bị hoạt động ổn định ngay cả khi mất tín hiệu GNSS (định vị vệ tinh), nhờ hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp xử lý hình ảnh HAIC-V1.

Đáng chú ý, UAV có thể định vị, điều hướng không phụ thuộc hoàn toàn vào vệ tinh và hỗ trợ hạ cánh tự động với độ chính xác vài centimet, kể cả trên phương tiện di chuyển hoặc khu vực chưa có bản đồ.

Trong khuôn khổ triển lãm, HTI UAS cũng ký kết hợp tác chiến lược với Gremsy nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các giải pháp UAV thế hệ mới.

Trước đó, tại triển lãm Xponential 2026 (sự kiện lớn nhất thế giới về UAV, robot và công nghệ tự hành) ở Mỹ vào tháng 5, đoàn Việt Nam cũng tham gia với nhiều doanh nghiệp như Gremsy, Realtime Robotics, Saolatek, FPT UAV, cùng với 2 start-up công nghệ là XBLink và Rustech.

Tại sự kiện này, Mạng lưới hàng không vũ trụ Việt Nam (AUVS Việt Nam) đã đạt được thỏa thuận trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Hiệp hội Thiết bị bay không người lái quốc tế (AUVSI) tại Đông Nam Á.

Doanh nghiệp Việt trình làng loạt UAV “made in Vietnam” tại Nhật Bản - Ảnh 3.

UAV Horus QS24 trưng bày tại triển lãm

Đây được xem là bước tiến quan trọng, góp phần đưa công nghệ và trí tuệ Việt trong lĩnh vực thiết bị không người lái vươn ra thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh công nghệ UAV phát triển nhanh, việc các doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ công nghệ lõi được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái UAV tự chủ, qua đó khẳng định vị thế trên thị trường khu vực và toàn cầu.

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Nhật Bản UAV kinh tế số Công nghệ Việt Nam
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