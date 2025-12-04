Vì sao cán bộ một Cục thuộc Bộ Tài chính được đề xuất hỗ trợ thêm 100% lương?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ quản lý tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, thay thế Quyết định 11/2020/QĐ-TTg. Nội dung đáng chú ý là đề xuất cán bộ, công chức của Cục ngoài mức lương theo quy định sẽ được chi hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số hiện hưởng, không bao gồm phụ cấp.

Thu hút và giữ chân nhân sự

Theo dự thảo, chế độ này áp dụng với cán bộ, công chức thuộc biên chế được giao. Bộ Tài chính cho biết việc bổ sung hỗ trợ nhằm bảo đảm thu nhập phù hợp với khối lượng nhiệm vụ ngày càng tăng; đồng thời thu hút và giữ chân nhân sự có trình độ chuyên môn tại đơn vị giữ vai trò "gác cổng" của thị trường bảo hiểm.

Chính sách này cũng giúp tạo sự công bằng giữa cán bộ đã làm việc trước ngày 31-7-2024 và những người được tuyển dụng hoặc tiếp nhận từ đơn vị khác sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ Tài chính dẫn chứng, đề xuất này tương đồng với một số lĩnh vực như pháp chế, thanh tra, kiểm toán, hội nhập quốc tế – nơi Quốc hội đã cho phép áp dụng cơ chế lương đặc thù thời gian qua.

Dự thảo cũng nêu rõ: nếu nguồn kinh phí tự chủ được giao có tiết kiệm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được phép sử dụng để bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, tối đa không quá 1 lần mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

Bổ sung nhiều khoản chi đặc thù

Cùng với chế độ tiền lương, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh và bổ sung một số khoản chi đặc thù phù hợp với yêu cầu mới theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030.

Theo đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được giao nhiều nhiệm vụ mới như xây dựng cơ sở dữ liệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thuê đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ kiểm tra chuyên ngành, thẩm định phương pháp tính phí… nhưng các nhiệm vụ này chưa được quy định trong cơ chế tài chính hiện hành.

Một số khoản chi đã có nhưng không khả thi trong thực tế cũng được đề nghị sửa đổi. Điển hình là khoản thuê chuyên gia tính toán bảo hiểm phục vụ các nghiệp vụ đặc thù như tính toán bảo hiểm nhân thọ, tách quỹ, phân chia thặng dư, triển khai mô hình vốn dựa trên rủi ro (RBC)…

Mức thuê chuyên gia theo định mức nhà nước hiện thấp hơn thực tế 4-5 lần, trong khi chuyên gia đáp ứng yêu cầu phải là người được các hiệp hội định phí quốc tế công nhận.

Vì vậy, dự thảo cho phép thuê chuyên gia trong và ngoài nước theo quy định pháp luật về đấu thầu, với mức chi căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng nguồn lực.

Nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động của Cục sẽ được bố trí từ ngân sách nhà nước theo điều 3 dự thảo Quyết định.

Hiện dự thảo đang được Bộ Tài chính công bố để lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử của bộ.