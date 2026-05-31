Vì sao cầu vượt đường sắt Bắc - Nam thuộc dự án 442 tỉ đồng ở Thanh Hóa dừng thi công?

Thời gian qua, người dân xã Tế Nông, huyện Nông Cống cũ (nay là xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa) khá bất ngờ, không rõ lý do vì sao cây cầu vượt đường sắt Bắc - Nam thuộc dự án đường từ núi Văn Trinh (đường tỉnh 504) đến đường Nghi Sơn - Thọ Xuân (đường tỉnh 506) bỗng dừng thi công, không hoàn thành nốt nhịp chính vượt đường sắt.

Nhịp chính cầu vượt đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa dừng thi công khoảng 1 năm nay do vướng đường dây thông tin đường sắt Bắc - Nam

Đây là tuyến đường được xây dựng nối đường Nghi Sơn - Thọ Xuân từ huyện Nông Cống cũ qua nhiều xã của huyện Quảng Xương cũ nối ra Quốc lộ 1A, được khởi công xây dựng từ năm 2023.

Người dân kỳ vọng tuyến đường sớm hoàn thành để thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa giữa các địa phương, rút ngắn thời gian di chuyển ra Quốc lộ 1A và ngược lại. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, cây cầu vượt đường sắt đã dừng thi công từ giữa năm 2025 khi chỉ còn một nhịp chính vượt đường sắt.

Đường dẫn lên cầu đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn 1 nhịp chính chưa thể hợp long

Ghi nhận thực tế cho thấy toàn bộ các hạng mục chính của cầu như mố cầu, đường lên cầu gần như hoàn thành, chỉ có 1 nhịp duy nhất vượt đường sắt chưa hợp long. Ngay bên dưới chân cầu, hệ thống dầm đúc sẵn đã hoàn thành, xếp thành đống.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Ban QLDA công nghiệp và dân dụng) Thanh Hóa cho biết dự án đường từ núi Văn Trinh nối Nghi Sơn - Thọ Xuân trước đây do Ban QLDA xây dựng huyện Quảng Xương cũ làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 442 tỉ đồng.

Dầm đã được đúc sẵn, để dưới chân cầu vượt

Dự án có tổng chiều dài gần 6 km, trong đó có 2 công trình cầu vượt gồm, cầu vượt sông Yên (sông Hoàng), có chiều dài 188 m; cầu vượt đường sắt Bắc - Nam tại lý trình Km5+648,96, chiều dài 333 m.

"Dự án có thời gian hoàn thành trong 3 năm (từ 2023-2026), đến nay khối lượng đạt khoảng 75%. Tuy nhiên, còn một số đoạn qua khu dân cư chưa thể thi công vì vướng giải phóng mặt bằng, còn nhịp chính cầu vượt đường sắt chưa hợp long do vướng đường dây thông tin đường sắt Bắc - Nam"- đại diện Ban QLDA công nghiệp và dân dụng Thanh Hóa cho hay.

Theo đại diện chủ đầu tư, hiện phương án hạ ngầm đường dây thông tin vẫn chưa triển khai, dẫn tới việc hợp long cầu vượt không thể thực hiện được

Cũng theo đại diện Chủ đầu tư dự án, đơn vị đã làm việc với ngành đường sắt để đưa ra giải pháp di dời đường dây thông tin.

"Phương án mà đơn vị quản lý đường sắt đưa ra là phải hạ ngầm đường dây, chúng tôi cũng đã xây dựng phương án thiết kế. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể triển khai vì công tác giải phóng mặt bằng để hạ ngầm thuộc UBND huyện Nông Cống cũ, giờ là xã Thắng Lợi. Qua nắm bắt thông tin, hiện địa phương vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng"- đại diện chủ đầu tư cho hay.

Đây là tuyến giao thông quan trọng nhằm rút ngắn thời gian di chuyển từ Quốc lộ 1A hướng huyện Quảng Xương cũ lên huyện Nông Cống cũ nối với đường Nghi Sơn - Thọ Xuân

Để sớm hoàn thành dự án, Ban QLDA công nghiệp và dân dụng Thanh Hóa cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đấu mối với chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để hạ ngầm đường thông tin, triển khai hợp long cầu vượt đường sắt, đưa dự án vào hoạt động như tiến độ đã đề ra.