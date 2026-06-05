HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Vì sao Đức mất ghế Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?

Thu Hương

(NLĐO) - Việc Đức không trúng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang làm dấy lên nhiều câu hỏi về chính sách đối ngoại của Berlin.

Trong phiên bỏ phiếu ngày 3-6, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã bầu Áo và Bồ Đào Nha làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2027–2028 cho nhóm các quốc gia Tây Âu và các nước khác (WEOG). 

Đại diện Berlin chỉ giành được 104 phiếu, thiếu 23 phiếu để đạt ngưỡng đa số 2/3 cần thiết. Đây là thất bại lịch sử khi lần đầu tiên kể từ năm 1987, Đức trượt mất chiếc ghế luân phiên mà họ vốn nắm giữ đều đặn mỗi 8 năm tại nhóm Tây Âu.

Lý giải của Đức

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul chia sẻ với kênh truyền hình ARD rằng đây là "một nỗi thất vọng lớn" đồng thời cam kết sẽ mổ xẻ và "phân tích thấu đáo" các nguyên nhân, theo đài DW.

Lý giải về thất bại, Bộ trưởng Wadephul nhận định là do lập trường của Đức trong hai cuộc xung đột liên quan đến Ukraine và Israel. 

"Việc Đức luôn phải gánh vác trách nhiệm đặc biệt với Israel tại Trung Đông có lẽ đã làm mất đi nhiều lá phiếu" - ông Wadephul phát biểu. 

Kênh Al Jazeera nhận định đây là một sự ám chỉ rõ ràng đến gánh nặng lịch sử từ nạn diệt chủng Holocaust thời Thế chiến II. 

Bên cạnh đó, ông Wadephul cho rằng Nga đã tích cực vận động hành lang chống lại Berlin để trả đũa việc nước này ủng hộ Ukraine.

Đức thất bại tại HĐBA LHQ: Ủng hộ Israel có phải nguyên nhân? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul (trái) tại Liên hợp quốc, nơi Berlin vừa trải qua thất bại đối ngoại lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Ảnh: IMAGO

Lập trường về xung đột Trung Đông

Dù vậy, giới phân tích nhanh chóng bác bỏ lập luận về yếu tố Ukraine. Trả lời phỏng vấn trên kênh Al Jazeera, Phó Chủ tịch điều hành Viện Quincy Trita Parsi nói: "Hãy nhớ Áo và Bồ Đào Nha không hề kém cạnh trong việc ủng hộ Kiev". 

Theo ông, Đức mất phiếu vì không phản đối các hoạt động quân sự của Israel tại Trung Đông thời gian qua. Các ý kiến trên DW Al Jazeera cũng lập luận tương tự.

Kể từ khi xung đột Gaza bùng nổ vào tháng 10-2023, Đức đã bỏ phiếu trắng đối với ít nhất 4 trong số 7 nghị quyết liên quan tại Đại hội đồng LHQ, theo dữ liệu từ Al Jazeera. Tháng 12-2024, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đến Israel hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và tuyên bố không công nhận nhà nước Palestine.

Không chỉ vậy, Đức còn bị cho là thiếu phản ứng trong một số vấn đề lớn. DW đặt câu hỏi: Vì sao Berlin hoàn toàn im lặng trước vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào đầu tháng 1-2026?

Đức thất bại tại HĐBA LHQ: Ủng hộ Israel có phải nguyên nhân? - Ảnh 2.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Ảnh: AP

Những sai lầm chiến lược khác?

Giới quan sát còn chỉ ra rằng Đức đã tự đánh mất lợi thế do nhập cuộc quá muộn. Theo nguồn tin từ DW, Áo và Bồ Đào Nha đã bền bỉ vận động từ hơn một thập kỷ trước với các phái đoàn cấp cao liên tục cắm chốt tại New York (Mỹ). Trong khi đó, tại phiên họp Đại hội đồng LHQ năm ngoái, Thủ tướng Friedrich Merz không tham dự mà ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao Johann Wadephul.

Làn sóng cắt giảm ngân sách cũng gây ảnh hưởng, theo Giám đốc tổ chức phi chính phủ ONE tại Đức Lisa Ditlmann, sau khi Đức liên tục cắt giảm mạnh tay các khoản viện trợ phát triển.

Ngược lại, Bồ Đào Nha tận dụng triệt để mạng lưới quan hệ sâu rộng trong thế giới nói tiếng Latin, đồng thời hưởng lợi lớn từ tầm ảnh hưởng của hai chính khách là Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Tổng thư ký LHQ António Guterres. Cả hai ông đều là cựu thủ tướng Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, Áo khai thác tối đa vị thế trung lập quân sự được quy định trong hiến pháp. Việc không thuộc khối NATO giúp Vienna dễ dàng lấy lòng các quốc gia không liên kết tại châu Phi, châu Á và Mỹ Latin.

Tin liên quan

Lầu Năm Góc tuyên bố rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức

(NLĐO) - Hành động mới của Lầu Năm Góc xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang căng thẳng vì vấn đề Iran.

Điểm nóng xung đột ngày 5-6: Cân nhắc đặc biệt của Mỹ với NATO

(NLĐO) - Mỹ đang cân nhắc mở rộng việc triển khai vũ khí hạt nhân tới thêm nhiều quốc gia thành viên NATO ở châu Âu, theo tờ Financial Times.

Chiến sự Trung Đông 22-5: Iran, Mỹ, Đức cùng nhắc Hormuz; "có biến" gần đảo của Yemen

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ cho rằng không nước nào nên chấp nhận "phí quá cảnh" để qua eo biển Hormuz, trong khi Iran xác nhận vừa cho phép thêm 31 tàu đi qua

Mỹ Đức Israel Liên Hợp Quốc Hội đồng bảo an LHQ Gaza UN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo