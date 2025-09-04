HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vì sao Grab Việt Nam yêu cầu Mordor Intelligence thu hồi các báo cáo thị trường taxi?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Grab Việt Nam khẳng định chưa từng thảo luận hoặc cung cấp bất kỳ thông tin kinh doanh, dữ liệu giao dịch với Mordor Intelligence.

Ngày 4-9, Grab Việt Nam đã phát đi thông cáo chính thức liên quan đến các báo cáo nghiên cứu thị trường taxi chở khách tại Việt Nam do Mordor Intelligence - một công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn có trụ sở chính tại Ấn Độ, công bố trong quý IV/2024, quý I/2025 và quý II/2025.

Grab Việt Nam yêu cầu thu hồi

Grab Việt Nam khẳng định chưa từng thảo luận hoặc cung cấp bất kỳ thông tin kinh doanh, dữ liệu giao dịch, và đánh giá về thị trường với Mordor Intelligence hoặc bất cứ bên thứ 3 nào.

Do đó, công ty không có bất kỳ liên quan, và không chứng thực cho sự chính xác và nội dung của các báo cáo nêu trên.

Theo Grab Việt Nam, trong vài tháng qua đã trao đổi trực tiếp với Mordor Intelligence để tìm hiểu sâu hơn và làm rõ các dữ liệu nguồn cũng như phương pháp khảo sát được sử dụng. Song song đó, cũng đã yêu cầu Mordor Intelligence đánh giá lại và cải thiện phương pháp nghiên cứu.

Vì sao Grab Việt Nam yêu cầu Mordor Intelligence thu hồi các báo cáo thị trường taxi?- Ảnh 1.

Grab Việt Nam cho biết đã gửi văn bản pháp lý chính thức tới Mordor Intelligence, yêu cầu đơn vị này thu hồi các báo cáo nêu trên

Các báo cáo trên chủ yếu dựa trên giả định và ước tính tổng thể giá trị giao dịch (GMV) của các hãng taxi, từ đó giả định GMV của riêng mảng kinh doanh taxi chở khách, giả định GMV tách riêng của từng mảng dịch vụ 2 bánh và 4 bánh… mà không có các nguồn dữ liệu có thể xác minh hoặc đáng tin cậy.

Ngoài ra, Grab chỉ ra những giả định và ước tính này còn dựa trên thông tin từ một số nhân viên cũ của các hãng - được gọi là “chuyên gia” theo nhận định của Mordor Intelligence, được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn trực tuyến, rất có thể dẫn đến thông tin đã lỗi thời.

"Dựa trên những yếu tố này, chúng tôi có cơ sở để tin rằng các báo cáo về thị trường taxi chở khách Việt Nam do Mordor Intelligence công bố đã sử dụng nguồn dữ liệu không thể xác minh và phương pháp nghiên cứu không đầy đủ, đưa đến những kết luận sai lệch. Điều này đã dẫn đến nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, gửi đi những tín hiệu không chính xác đến thị trường và có thể dẫn dắt các bên có liên quan đi theo những định hướng kinh doanh kém hiệu quả" - Grab Việt Nam chỉ ra.

Grab Việt Nam cho biết đã gửi văn bản pháp lý chính thức tới Mordor Intelligence, yêu cầu đơn vị này thu hồi các báo cáo nêu trên để đánh giá lại và cải thiện phương pháp luận. Đồng thời, củng cố những kết luận của họ bằng những thông tin thị trường và nguồn dữ liệu đáng tin cậy, có thể kiểm chứng. 

Tin liên quan

Grab Việt Nam đề xuất xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện công cộng

Grab Việt Nam đề xuất xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện công cộng

(NLĐO) - Cần sớm hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn về đầu sạc pin, trạm sạc, đổi pin, bảo đảm hệ thống này có thể được dùng chung giữa các hãng xe điện.

Grab, Be nói gì về việc nhiều tài xế xe công nghệ tắt app, khách khó đặt xe?

(NLĐO) - Nhiều người dân ở TP HCM phản ánh rất khó đặt xe công nghệ những ngày sát Tết, trong khi một số tài xế thừa nhận đã tắt app nghỉ sớm

Đối thủ nội địa sẽ "lật đổ" Grab?

Miếng bánh béo bở của thị trường gọi xe công nghệ hiện nay chia cho 3 "ông lớn" gồm Xanh SM, Grab và Be

Grab Việt Nam gọi xe công nghệ Grab taxi Nghiên cứu thị trường người tiêu dùng
