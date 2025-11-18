HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vì sao lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng có thể bị phạt tới 20 triệu đồng nếu không thông báo?

Lê Thúy

(NLĐO) - Lắp điện mặt trời mái tự dùng có công suất từ 100 kW trở lên mà không thông báo có thể bị phạt 10-20 triệu đồng.

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Vì sao lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng bị phạt 20 triệu đồng nếu không thông báo - Ảnh 1.

Lắp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu bắt buộc phải thông báo

Một điểm đáng chú ý là, cơ quan soạn thảo đã đưa ra các mức xử phạt đối với "vi phạm các quy định về phát triển điện năng lượng mới, điện năng lượng tái tạo".

Nếu lắp điện mặt trời có đấu nối với hệ thống điện quốc gia và có công suất dưới 100 kW, Bộ Công Thương đề xuất phạt cảnh báo nếu không thông báo. Nếu tái phạm sau thời hạn 10 ngày bị phạt trước đó, người vi phạm có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với nguồn điện có công suất đến 20 kW; Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với nguồn điện có công suất hơn 20 KW đến dưới 100 kW.

Trong khi đó, lắp điện mặt trời mái tự dùng có công suất từ 100 kW trở lên mà không thông báo, Bộ Công Thương đề xuất mức phạt 10-20 triệu đồng.

Thời gian qua, nhiều ý kiến vẫn băn khoăn về việc lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng thì không cần phải thông báo, lo ngại thêm thủ tục phức tạp.

Lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng vẫn phải thông báo

Thực tế, Nghị định 58 năm 2025 hướng dẫn Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, trong đó có quy định khi người dân, doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà dù có nối lưới hoặc không thì cũng phải thông báo/đăng ký với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, trên thực tế, theo thống kê của Tập đoàn EVN, từ sau năm 2000 đến nay, đã có khoảng 1.300 MWp điện mặt trời mái nhà được lắp đặt nhưng không bán điện cho EVN, trong đó đa số các hộ dân không thông báo/đăng ký với cơ quan chức năng.

Điều này dẫn đến khó khăn trong công tác dự báo, quản lý, vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia và nhiều mục tiêu phát triển ngành điện bền vững.

Để khắc phục những tồn tại trên, tránh những hệ lụy liên quan đến cháy nổ và các yếu tố kỹ thuật gây rủi ro cho hệ thống điện, mới đây EVN đã đề xuất cần có chế tài xử phạt vi phạm hành chính cho việc không thông báo/đăng ký khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu.

Về phía Bộ Công Thương, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, lý giải khi lắp điện mặt trời mái nhà, chỉ trừ một số ít hộ dân ở vùng núi, không thể đấu lưới vào hệ thống điện quốc gia, được sử dụng độc lập thì không phải đăng ký, thông báo.

Do vậy, đa phần khách hàng sử dụng điện mặt trời mái nhà đều phải qua lưới điện quốc gia, trước tiên mua điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phục vụ sinh hoạt và là khách hàng của EVN.

Theo ông Hùng, những lúc không có điện mặt trời vẫn phải sử dụng điện của EVN, như vậy phải thông báo cơ quan quản lý là Sở Công Thương địa phương để cơ quan chức năng biết về nhu cầu sử dụng, đảm bảo đáp ứng cân bằng cung - cầu phù hợp.

Tin liên quan

Doanh nghiệp điện mặt trời than khó vì "mỗi địa phương làm một kiểu"

Doanh nghiệp điện mặt trời than khó vì "mỗi địa phương làm một kiểu"

(NLĐO)- Mỗi địa phương áp dụng một cách khác nhau, gây lúng túng cho doanh nghiệp khi triển khai dự án điện mặt trời.

Đề xuất phạt lắp điện mặt trời mái nhà lên tới 20 triệu đồng nếu không thông báo

(NLĐO) - Bộ Công Thương vừa có đề xuất cụ thể về các mức phạt nếu lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng mà không thông báo, đăng ký.

Đề xuất phạt tiền nếu lắp điện mặt trời không thông báo

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Công Thương điện mặt trời điện mái nhà điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu lắp điện mặt trời phải thông báo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo