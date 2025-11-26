HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Vì sao người dân ngại lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Thủ tục phức tạp và lo ngại chất lượng pin mặt trời đang trở thành rào cản khiến người dân chưa mặn mà đầu tư.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, TP HCM đã tổ chức Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ 3 (GRECO 2025) tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 30-11.

Không gian GRECO 2025 gồm 3 khu chính: khu công nghệ (AI, bán dẫn, nền tảng số phục vụ quản lý năng lượng và phát thải), khu giải pháp chuyên ngành (năng lượng tái tạo, giao thông xanh, đô thị thông minh, tài chính xanh, du lịch bền vững) và khu phát triển bền vững (kinh tế tuần hoàn, mô hình ESG, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo).

Vì sao người dân vẫn ngại lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà? - Ảnh 1.

GRECO 2025 thu hút đông đảo khách tham dự

Trong đó, khu vực giới thiệu các sản phẩm, công nghệ về điện mặt trời mái nhà nhận được nhiều sự quan tâm từ người dân. Ông Phan Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Alena, cho biết nhu cầu lắp đặt điện mặt trời tại hộ gia đình ngày càng tăng. Tuy nhiên, người dân vẫn gặp không ít lúng túng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thủ tục và cách hiểu quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, thị trường thiết bị điện mặt trời hiện nay khá phức tạp, với hàng chục thương hiệu tấm pin và bộ lưu trữ được nhập khẩu nhưng chưa có cơ chế kiểm định, giám sát đồng bộ, "vàng thau lẫn lộn".

Các sản phẩm có hình thức gần như giống nhau, trong khi chất lượng, công suất thực tế và độ bền lại rất khác nhau, khiến người tiêu dùng khó nhận biết đâu là sản phẩm đạt chuẩn.

Đáng chú ý, xu hướng lắp đặt thêm bộ lưu trữ điện đang gia tăng trong bối cảnh người dân ưu tiên sử dụng điện tại chỗ. Tuy nhiên, nếu thiết bị không đạt yêu cầu về kỹ thuật, an toàn điện và phòng cháy chữa cháy, nguy cơ xảy ra sự cố là rất lớn, có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến an toàn tính mạng.

Từ thực tế đó, ông Ánh khuyến nghị người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư, lựa chọn những đơn vị thi công uy tín, minh bạch nguồn gốc thiết bị, có hợp đồng và cam kết bảo hành rõ ràng, tránh tâm lý chạy theo giá rẻ.

"Cơ quan chức năng cần sớm hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật và cơ chế kiểm soát chất lượng đối với các thiết bị điện mặt trời và bộ lưu trữ, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng" - ông Ánh đề xuất.

Một số hoạt động tại GRECO 2025

Tại khu vực trưng bày xe sử dụng năng lượng sạch, gian hàng xe hybrid của Toyota cũng thu hút khá đông khách tham quan trong và ngoài nước tìm hiểu.

Ông Nguyễn Hùng Anh (ngụ TP HCM) cho biết sự kiện mang đến nhiều sản phẩm xanh có thể trực tiếp chạm, thử và trải nghiệm.

"Những dòng xe sử dụng năng lượng sạch không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm ô nhiễm môi trường. Trước biến đổi khí hậu, đây không còn là xu hướng của riêng Việt Nam mà là tất yếu của cả thế giới. Vì vậy, tôi ưu tiên lựa chọn những sản phẩm thân thiện với môi trường" - ông Hùng Anh chia sẻ.

Vì sao người dân vẫn ngại lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà? - Ảnh 4.

Vì sao người dân vẫn ngại lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà? - Ảnh 5.

Gian hàng trưng bày xe ô tô Hybrid thu hút khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu

Vì sao người dân vẫn ngại lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà? - Ảnh 7.

Khách tham dự tìm hiểu camera AI

Vì sao người dân vẫn ngại lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà? - Ảnh 8.

Vì sao người dân vẫn ngại lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà? - Ảnh 9.

Xe máy điện được trưng bày tại GRECO 2025

