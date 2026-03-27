Vì sao người mua hàng online không còn mê hàng giá rẻ?

Cách đây vài năm, các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada hay TikTok Shop từng là "chiến trường" của cuộc đua hàng giá rẻ. Người tiêu dùng sẵn sàng dành hàng giờ săn mã giảm giá, chấp nhận rủi ro về chất lượng miễn sao mức giá cuối cùng là thấp nhất. Tuy nhiên, xu hướng này đang thay đổi rõ rệt khi không ít người mua đã phải "trả giá" cho thói quen ham rẻ.

Chị Thanh Mai (TPHCM) cho biết từng mua một chiếc váy giá 150.000 đồng nhưng chỉ mặc được một lần do chất lượng kém. "Tưởng mua rẻ lại thành đắt. Giờ tôi ưu tiên mua ở gian hàng Mall, dù giá cao hơn nhưng dùng được lâu, như vậy mới là tiết kiệm" - chị nói.

Chất lượng sản phẩm được người tiêu dùng Việt xem là yếu tố quan trọng nhất khi mua hàng online

Theo Lazada, người tiêu dùng, đặc biệt là Gen Z, ngày càng có xu hướng chờ các dịp khuyến mãi lớn như 10-10, 11-11 để mua hàng tại các gian hàng chính hãng (Flagship Store). Xu hướng này thể hiện rõ với các sản phẩm giá trị cao như điện thoại iPhone hay mỹ phẩm cao cấp như Estee Lauder, L'Oreal.

Dù giá có thể cao hơn hàng xách tay vài trăm ngàn đồng, người mua đổi lại sự yên tâm về nguồn gốc, tem nhãn và chính sách bảo hành chính hãng.

Thống kê từ Lazada cho thấy doanh số từ các gian hàng chính hãng đang tăng, phản ánh xu hướng ưu tiên thương hiệu uy tín và trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy.

Khảo sát "Hành vi người tiêu dùng trực tuyến 2025" của NielsenIQ cũng cho thấy 62% người Việt xem chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất khi mua hàng, trong khi "giá thấp nhất" chỉ đứng thứ ba. Báo cáo của Cube Asia ghi nhận chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu khi mua sắm trực tuyến (27%) và khi thử thương hiệu mới (25,5%).

Đáng chú ý, gần một nửa người tiêu dùng Việt (47,1%) sẵn sàng trả thêm hơn 10% cho cùng một sản phẩm nếu được bán tại gian hàng Mall thay vì cửa hàng thường. Giá cả và khuyến mãi chỉ đứng thứ hai trong các yếu tố quyết định.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, nhà sáng lập kiêm CEO ScaleUp, việc hàng hóa từng có giá quá rẻ một phần do tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng. Khi cơ quan chức năng siết kiểm soát trong năm 2025, thị trường buộc phải điều chỉnh về mức giá hợp lý hơn. "Một sản phẩm chất lượng không thể có giá quá rẻ vì phải bảo đảmnguyên liệu và quy trình sản xuất đạt chuẩn" - ông nhận định.

Ông Tuấn cũng cho rằng người tiêu dùng ngày càng thận trọng với các sản phẩm giá rẻ bất thường và chú trọng hơn đến dịch vụ hậu mãi, chính sách đổi trả. Điều này buộc nhà bán phải nâng cao chất lượng sản phẩm lẫn dịch vụ để tồn tại lâu dài.

Các chuyên gia nhận định xu hướng giá bán tăng không phải tín hiệu tiêu cực mà phản ánh sự chuyển dịch sang tiêu dùng bền vững, minh bạch hơn. Trong bối cảnh đó, các sàn thương mại điện tử cần tiếp tục đầu tư vào hàng chính hãng, công nghệ và trải nghiệm khách hàng để duy trì sức cạnh tranh và phát triển lâu dài.