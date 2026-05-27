Vì sao nhiệt độ nhiều nơi phá vỡ kỉ lục, Hà Nội thành "chảo lửa" trong đợt nắng nóng?

Sáng ngày 27-5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ và các tỉnh, TP miền Trung.



Nông dân đẫm mồ hồi trên cánh đồng muối trong tiết trời nắng "cháy da, cháy thịt" với nền nhiệt trên dưới 40 độ C, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Minh



Theo các chuyên gia, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, nên từ ngày 22 đến 27-5 ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng; khoảng thời gian từ ngày 24-5 ở khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội), khu vực miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến TP Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng 38-40 độ C, cục bộ có nơi cao trên 40 độ C.

Vì sao Hà Nội là tâm điểm của đợt nắng nóng?

Một số nơi đã có nhiệt độ phá vỡ kỉ lục của tháng 5 như: Tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 25-5 có nhiệt độ cao nhất ngày là 38,0 độ C, vượt giá trị lịch sử (GTLS) 37,5 độ C ngày 16-5-2013; trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39,7 độ C, vượt GTLS 39 độ 19-5-2019; trạm Bắc Giang có nhiệt độ cao nhất ngày là 39,4 độ C, vượt GTLS 39,1 độ 21-5-2020; trạm Bắc Ninh có nhiệt độ cao nhất ngày là 40,5 độ C, bằng GTLS 21-5-2020; trạm Hải Dương (Hải Phòng) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39,6 độ, bằng GTLS 21-5-2020.

Thủ đô Hà Nội là một trong những vùng tâm điểm của nắng nóng lần này, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên ở mức cao từ 39-40 độ C; tại Hà Nội (lấy trạm Hà Đông) nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 từng ghi nhận là 41,3 độ C năm 2019. Ngày 26-5-2026 là 41,1 độ C là đứng thứ 2; tại trạm Láng nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận là 41,8 độ C ngày 4-6-2017; còn ở Hà Nội nhiệt độ cao nhất tuyệt đối của năm (lấy tại Hà Đông) là 42,5 độ C cũng ngày 4-6-2017.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân Hà Nội là một trong những tâm điểm của nắng nóng là do ngoài tác động của thấp nóng, gió phơn, TP còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, với mật độ bê tông hóa cao, mức nhiệt quan trắc ở Hà Nội thường xuyên cao hơn các khu vực lân cận từ 1-2 độ C.

Người lao động chật vật mưu sinh giữa "chảo nhiệt" ở Thủ đô. Ảnh: Hải Anh

Dự báo trong chiều nay 27-5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Sang đến ngày 28-5, do có tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Từ ngày 29-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.