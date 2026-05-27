Vì sao nhiệt độ nhiều nơi phá vỡ kỉ lục, Hà Nội thành "chảo lửa" trong đợt nắng nóng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vì sao nhiệt độ nhiều nơi phá vỡ kỉ lục, Hà Nội thành "chảo lửa" trong đợt nắng nóng?

Lê Thúy

(NLĐO) - Hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, đảo nhiệt đô thị là nguyên nhân xảy ra đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Sáng ngày 27-5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ và các tỉnh, TP miền Trung.

Hà Nội tâm điểm nắng nóng kỉ lục 2026: Nguyên nhân và mức nhiệt cao nhất - Ảnh 1.

Nông dân đẫm mồ hồi trên cánh đồng muối trong tiết trời nắng "cháy da, cháy thịt" với nền nhiệt trên dưới 40 độ C, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Minh

Theo các chuyên gia, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, nên từ ngày 22 đến 27-5 ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng; khoảng thời gian từ ngày 24-5 ở khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội), khu vực miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến TP Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng 38-40 độ C, cục bộ có nơi cao trên 40 độ C.

Vì sao Hà Nội là tâm điểm của đợt nắng nóng?

Một số nơi đã có nhiệt độ phá vỡ kỉ lục của tháng 5 như: Tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 25-5 có nhiệt độ cao nhất ngày là 38,0 độ C, vượt giá trị lịch sử (GTLS) 37,5 độ C ngày 16-5-2013; trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39,7 độ C, vượt GTLS 39 độ 19-5-2019; trạm Bắc Giang có nhiệt độ cao nhất ngày là 39,4 độ C, vượt GTLS 39,1 độ 21-5-2020; trạm Bắc Ninh có nhiệt độ cao nhất ngày là 40,5 độ C, bằng GTLS 21-5-2020; trạm Hải Dương (Hải Phòng) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39,6 độ, bằng GTLS 21-5-2020.

Thủ đô Hà Nội là một trong những vùng tâm điểm của nắng nóng lần này, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên ở mức cao từ 39-40 độ C; tại Hà Nội (lấy trạm Hà Đông) nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 từng ghi nhận là 41,3 độ C năm 2019. Ngày 26-5-2026 là 41,1 độ C là đứng thứ 2; tại trạm Láng nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận là 41,8 độ C ngày 4-6-2017; còn ở Hà Nội nhiệt độ cao nhất tuyệt đối của năm (lấy tại Hà Đông) là 42,5 độ C cũng ngày 4-6-2017.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân Hà Nội là một trong những tâm điểm của nắng nóng là do ngoài tác động của thấp nóng, gió phơn, TP còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, với mật độ bê tông hóa cao, mức nhiệt quan trắc ở Hà Nội thường xuyên cao hơn các khu vực lân cận từ 1-2 độ C.

Vì sao nhiệt độ nhiều nơi phá vỡ kỉ lục, Hà Nội thành tâm điểm của đợt nắng nóng? - Ảnh 1.

Người lao động chật vật mưu sinh giữa "chảo nhiệt" ở Thủ đô. Ảnh: Hải Anh

Dự báo trong chiều nay 27-5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Sang đến ngày 28-5, do có tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Từ ngày 29-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Tin liên quan

Dự báo mới nhất thời điểm kết thúc đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, nền nhiệt tới 40-41 độ C

Dự báo mới nhất thời điểm kết thúc đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, nền nhiệt tới 40-41 độ C

(NLĐO) - Dự báo từ ngày 29-5, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ dịu dần, muộn hơn một ngày so với dự báo trước đó.

Đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài, có gì bất thường và khi nào hạ nhiệt?

(NLĐO) - Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ là một trong 3 đợt nóng gắt nhất xảy ra trong tháng 5 giai đoạn từ 2021 tới giờ.

Dự báo thời tiết hôm nay, 25-5: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng diện rộng

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ chịu tác động của nắng nóng, thời gian xuất hiện nắng nóng từ 11-16 giờ.

đợt nắng nóng nắng nóng thời tiết hôm nay Hà Nội nắng nóng thời tiết Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo