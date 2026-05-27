Thể thao

Vì sao Ronaldo "rớt" khỏi tốp 50 cầu thủ vĩ đại nhất World Cup?

Đăng Minh

(NLĐO) - Dù đã ghi bàn ở cả 5 kỳ từng tham dự nhưng Cristiano Ronaldo vẫn không có tên trong danh sách 50 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Xét toàn bộ sự nghiệp, sẽ không có gì phải ngạc nhiên hay bàn cãi nếu Ronaldo lọt tốp những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Thực tế, siêu sao sinh năm 1985 là biểu tượng số 1 của bóng đá Bồ Đào Nha, huyền thoại Real Madrid, từng ghi dấu ấn đậm nét tại Man Utd.

Đẳng cấp của Ronaldo đã được khẳng định ở sân chơi EURO cùng tuyển Bồ Đào Nha hay Champions League trong màu áo Man Utd, Real Madrid và Juventus.

Chính sự tỏa sáng ở những sân khấu lớn đó, CR7 đã vinh dự được trao 5 danh hiệu cá nhân cao quý mang tên Quả bóng Vàng.

Vì sao Ronaldo "rớt" tốp 50 cầu thủ vĩ đại nhất World Cup? - Ảnh 1.

Dù đã dự 5 kỳ World Cup nhưng Ronaldo chưa từng ghi bàn ở vòng knock-out của giải đấu.

Tuy nhiên, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lại có thước đo khác. Danh sách 50 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử World Cup không đánh giá toàn bộ sự nghiệp, mà chỉ xét những gì cầu thủ để lại ở giải đấu này.

Vấn đề của Ronaldo không nằm ở sự vĩ đại chung mà ở chỗ di sản World Cup của anh chưa tương xứng với tầm vóc sự nghiệp.

Nguyên do lớn nhất bởi thủ quân Bồ Đào Nha chưa từng ghi bàn trong các trận knock-out tại 5 kỳ World Cup đã tham dự. Với một cầu thủ nổi tiếng nhờ khả năng định đoạt những trận cầu lớn, chi tiết này là điểm trừ quá rõ.

Sự tương phản càng sắc nét nếu đặt cạnh Champions League. Tại đấu trường châu Âu cấp CLB, Ronaldo ghi tới 67 bàn ở vòng knock-out, trong đó có 4 bàn ở các trận chung kết. 

Anh là "ông vua" Champions League, nhưng World Cup chưa từng chứng kiến phiên bản quyết định nhất của CR7.

Cho tới thời điểm hiện tại, Ronaldo đã dự 5 kỳ World Cup, thành tích thuộc nhóm kỷ lục. Anh cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ đã tham dự. Tuy nhiên, những cột mốc ấy nghiêng nhiều về sự bền bỉ và tuổi nghề hơn là sức nặng quyết định trong các trận cầu lớn.

Ronaldo cùng Lionel Messi còn có thể trở thành những người đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup nếu tiếp tục chinh chiến tại giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức.

Tuy nhiên, sự bền bỉ không đồng nghĩa với một di sản vĩ đại tại World Cup. Một bàn thắng dễ dàng hay một quả phạt đền ở vòng bảng có thể làm đẹp thống kê nhưng chưa đủ đưa Ronaldo vào "ngôi đền" của giải đấu.

World Cup 2006 có lẽ là kỳ giải hay nhất của Ronaldo. Khi đó, anh mới 21 tuổi và cùng Bồ Đào Nha vào bán kết. Dù vậy, dấu ấn được nhớ nhiều nhất lại là cái "nháy mắt" sau tình huống Wayne Rooney bị đuổi ở tứ kết, trước khi Ronaldo thực hiện thành công lượt sút luân lưu 11 m, góp phần loại tuyển Anh.

Năm 2010, Ronaldo đeo băng thủ quân Bồ Đào Nha nhưng chỉ ghi 1 bàn, lại là bàn thứ 7 trong trận thắng CHDCND Triều Tiên 7-0. Bồ Đào Nha sau đó dừng bước ở vòng 1/8 trước Tây Ban Nha.

Năm 2014, Ronaldo không hoàn toàn sung sức dù vừa ghi 61 bàn cho Real Madrid và giúp CLB giành Champions League/C1 thứ 10. Anh ghi bàn thắng muộn trước Ghana nhưng Bồ Đào Nha vẫn bị loại từ vòng bảng.

World Cup 2018 là lần Ronaldo có khoảnh khắc cá nhân rực rỡ nhất với cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha trong trận hòa 3-3. Anh ghi thêm bàn quyết định trước Morocco, nhưng lại im tiếng khi Bồ Đào Nha thua Uruguay ở vòng 1/8.

Đến World Cup 2022, hình ảnh Ronaldo càng nhạt nhòa hơn. Anh ghi bàn từ chấm phạt đền, rồi bị HLV Fernando Santos đẩy lên ghế dự bị ở vòng 1/8. Người thay anh là Goncalo Ramos sau đó lập hat-trick trong trận thắng Thụy Sĩ 6-1.

Ronaldo có thể đến World Cup 2026 với kỷ lục 226 trận và 143 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng để bước vào nhóm huyền thoại World Cup, anh cần một khoảnh khắc thật sự ở vòng knock-out, thay vì chỉ dựa vào độ bền bỉ như hiện tại.


Ronaldo và "double poker" độc nhất lịch sử bóng đá

