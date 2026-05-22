Ronaldo lập cú đúp trong ngày vô địch Ả Rập Saudi

Bước vào vòng hạ màn Saudi Pro League (SPL) 2025-2026, Al-Nassr không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng trước Damac nếu muốn chạm tay vào chức vô địch.

Thầy trò HLV Jorge Jesus đã hoàn thành nhiệm vụ bằng màn trình diễn áp đảo để thắng 4-1 trên sân Al-Awwal Park. Kết quả này giúp Al-Nassr kết thúc mùa giải với 86 điểm sau 34 vòng đấu, nhiều hơn Al-Hilal 2 điểm và chính thức lên ngôi vô địch. Trong đó, Ronaldo lập 1 cú đúp trong ngày thi đấu đầy cảm xúc.

Chức vô địch SPL 2025-2026 này không chỉ giúp Ronaldo giải cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài từ sau lần cùng Juventus đăng quang Coppa Italia năm 2021, mà còn là chiếc cúp chính thức đầu tiên của anh kể từ ngày gia nhập Al-Nassr vào cuối năm 2022.



Ở trận đấu này, Al-Nassr có thế trận áp đảo và được cụ thể hóa ở phút 34 khi Sadio Mane bật cao đánh đầu tung lưới Damac sau quả phạt góc của Joao Felix. Bàn thắng giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực trong trận đấu quyết định của mùa giải.

Đầu hiệp 2, Kingsley Coman tiếp tục tỏa sáng với pha xử lý kỹ thuật bên cánh phải trước khi dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 52. Damac sau đó rút ngắn cách biệt xuống 1-2 trên chấm phạt đền ở phút 58, nhưng mọi hy vọng lội ngược dòng nhanh chóng bị dập tắt.

Phút 63, Ronaldo thực hiện cú sút phạt đẹp mắt nâng tỉ số lên 3-1 cho Al-Nassr. Đây cũng là pha lập công thứ 972 trong sự nghiệp chuyên nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Đến phút 81, Ronaldo hoàn tất cú đúp với pha đệm bóng cận thành sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ sân Al-Awwal Park.

Sau bàn thắng, Ronaldo ăn mừng đầy cảm xúc, thậm chí anh bật khóc và hướng về khán đài nơi gia đình anh theo dõi trận đấu. Khi rời sân ở phút 87, chân sút 41 tuổi nhận những cái ôm chúc mừng từ đồng đội cùng ban huấn luyện.

Về phía Al-Nassr, ngôi vương mùa này đánh dấu sự trở lại của đội bóng trên đỉnh cao bóng đá Ả Rập Saudi sau 7 năm chờ đợi, kể từ lần gần nhất vô địch ở mùa giải 2018-2019.



